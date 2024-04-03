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Восточный объезд подорожал на 500 млн рублей

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Дороги и транспорт эксклюзив Строительство Восточного обхода Новосибирска подорожало на полмиллиарда — когда его сдадут

Строительство Восточного обхода Новосибирска подорожало на полмиллиарда — когда его сдадут

Основные работы начнут после потепления

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Строительство продолжалось зимой

Стоимость строительства Восточного обхода Новосибирска выросла на 537,5 миллиарда рублей. Средства выделили из федерального бюджета.

Об этом редакции НГС в ответ на запрос сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор»:

— Стоимость реализации первого этапа Восточного обхода составляет 13 миллиардов 213 миллионов рублей. В связи с существенным увеличением роста стоимости строительных ресурсов правительство Российской Федерации увеличило стоимость реализации объекта и выделило дополнительные денежные средства в 2022–2023 году в размере 537,7 миллиона рублей.

Общая длина Восточного обхода — 80 километров

Прошедшей зимой на первом этапе строительства с 14 по 34 километр работы продолжались. Сотрудники занимались содержанием временных проездов для транзитного транспорта, заготовкой материалов, монтажом лестниц на пересечении с дорогой Академгородок — Кольцово. Также работники обустраивали опоры и ригели, началось устройство балок пролетного строения. На левом берегу реки Ини готовят временную площадку для строительного городка.

— В настоящее время на объекте выполняются противопаводковые мероприятия, очистка и открытие водопропускных труб, очистка верха земляного полотна от снега, что позволит своевременно приступить к устройству слоев дорожной одежды и покрытия при установлении положительных температур, — объяснили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

Запас материалов для продолжения работ сформирован на 90%, заготовка продолжается. Строители устраивают временную площадку, ригель (часть конструкции на путепроводе), следят за состоянием временных проездов. Когда среднесуточные температуры поднимутся до положительных и верх земляного полотна высохнет, подрядчик начнет укладывать дорожное покрытие.

Подрядчик строительства первого этапа Восточного обхода — компания «Новосибирскавтодор». По информации сервиса Rusprofile, ее учредитель — Анатолий Воробьев. Выручка в 2023 году составила 19 миллиардов рублей, чистая прибыль — 864 миллиона рублей.

До конца 2024 года работы планируют закончить на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, трех мостах и основном ходе дороги, длина которого составляет 10,7 километра.

— Также в нынешнем году планируется продолжить строительно-монтажные работы на эстакадной части с мостом через реку Иня: омоноличивание балок пролетного строения и монтаж железобетонных плит, — добавили в «Сибуправтодоре».

Ввод первого этапа Восточного обхода запланирован в 2026 году.

В прошлом году на дороге запустили движение по путепроводу на развязке у села Новолуговое. Раньше местным жителям приходилось ездить по объездной грунтовой дороге.

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Восточный обход Новосибирскавтодор Строительство дорог Иня
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