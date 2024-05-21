«Ритуальные услуги» должны почти полмиллиона сибирячке: на кладбище на нее упало дерево

Суд взыскал с муниципального учреждения «Ритуальные услуги» более 455 тысяч рублей из-за падения на женщину березы на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
В середине мае 2021 года Ольга вместе со своей мамой приехали на Заельцовское кладбище к могиле отца. На территории оградки на женщину упало дерево. После случившегося пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника, множественные ушибы головы и правого плеча.
На лечение ушло полгода, отмечают в пресс-службе, все это время Ольга не могла вести активный образ жизни, работать и при этом испытывала сильную боль.
Пострадавшая обратилась в Октябрьский районный суд с иском к МКУ «Ритуальные услуги», мэрии и департаменту инвестиций и предпринимательства. Женщина просила взыскать компенсацию морального вреда — 1 миллион рублей, судебные расходы — 10 тысяч рублей и расходы на представителя — 70 тысяч рублей.
Суд первой инстанции установил, что погода в день происшествия была благоприятная, штормового предупреждения не было. По решению МКУ «Ритуальные услуги» должны оплатить женщине более 455 тысяч рублей, если денег не хватает, то обязательство на себя берет департамент инвестиций.
При этом МКУ «Ритуальные услуги» подало апелляцию, считая, что сумма компенсации морального вреда завышена. Коллегия Новосибирского областного суда отклонила апелляцию.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
Вчера в центре Новосибирска резко испортилась погода, начался мощный ливень, ветер и град. От сильных порывов падали деревья, у одного из гаражей снесло крышу.