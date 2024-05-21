«Ритуальные услуги» должны почти полмиллиона сибирячке: на кладбище на нее упало дерево

Суд взыскал с муниципального учреждения «Ритуальные услуги» более 455 тысяч рублей из-за падения на женщину березы на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом позвоночника. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В середине мае 2021 года Ольга вместе со своей мамой приехали на Заельцовское кладбище к могиле отца. На территории оградки на женщину упало дерево. После случившегося пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника, множественные ушибы головы и правого плеча.