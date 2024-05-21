Предложил соседям стиральную машину: сибиряк убил знакомого и устроил распродажу вещей из его квартиры

Центральный районный суд Новосибирска поставил точку в деле 42-летнего жителя Кемерово Александра Пятакова. Его признали виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) знакомого новосибирца, с которым он расправился после застолья в квартире, расположенной в доме на улице Советской.
— Пятакова признали виновным и назначили ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Трагедия произошла в феврале 2022 года. Тревогу забили соседи новосибирца, которые заметили, как неизвестные люди начали выносить из его квартиры вещи. Один из незнакомцев предлагал жителям подъезда купить стиральную машину. Соседи обратились в полицию.
Силовики обнаружили в квартире тело хозяина квартиры, которое лежало на диване, прикрытое одеялом. Спустя несколько дней задержали подозреваемого. Им оказался житель Кемерово Александр Пятаков. Силовики выяснили, что в мужчины выпивали вместе, поссорились и кемеровчанин схватился за табурет.
— Фигурант по делу нанес табуретом не менее четырех ударов в область головы потерпевшего, от чего тот скончался через непродолжительное время, — сообщали в Следственном комитете.
Следователи сообщали, что Пятаков несколько дней прожил в квартире убитого рядом с трупом, пытаясь распродать вещи из его квартиры. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В марте суд приговорил мигранта, который зарезал возлюбленную на глазах у случайных свидетелей. Кровавая расправа попала в объектив видеорегистратора.