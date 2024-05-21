Огонь перекинулся на соседнюю баню: частный дом вспыхнул у Димитровского моста в Новосибирске — видео

В Ленинском районе Новосибирске загорелся частный дом на улице 2-й Шоссейной. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Евгений.
Новосибирец рассказал, что увидел дым от горящего дома примерно в 19 часов во вторник, 21 мая.
— Горит частный дом, скорая уже на месте, шел домой и увидел открытый огонь, — рассказал НГС Евгений.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:47. Загорелся частный дома из бруса, веранда, надворные постройки. Огонь перекинулся на баню на соседнем участке. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение дома и строений. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На месте работают 30 человек и 7 единиц техники.
Ночью в Новосибирске на улице Дмитрия Шмонина загорелась машина. Очевидцы сообщили, что у автомобиля вспыхнул двигатель во время попытки его завести.