Пшикнул спрей от горла — и ты пьян. За какие лекарства водителей лишат прав: список

Рассказываем, за что водителей могут лишить прав Источник: Роман Марьяненко / E1.RU











Минздрав России опубликовал список лекарств, которые нельзя или не рекомендуется принимать водителям. Туда вошли знакомые многим таблетки от аллергии и простуды, обезболивающие и успокоительные. Это вызвало волну непонимания и возмущения, ведь так почти все рискуют остаться без прав. Главный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный объяснил нашим коллегам из E1.RU, почему препаратов в перечне стало больше и за какие из них точно грозит наказание — даже если все вокруг будут понимать, что вы не употребляли запрещенных веществ.

Эти лекарства покажут опьянение

Список состоит из трех частей. В первой — 171 препарат, все они продаются без рецепта врача, содержат седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. При приеме этих лекарств запрещается управление транспортными средствами. Эта часть документа не вызывает вопросов: врачи из года в год повторяют, что водить машину, употребляя медикаменты на основе спирта и с фенобарбиталом в составе запрещено.

— У нас много людей принимают лекарства, которые продаются без рецепта, — сказал Антон Поддубный. — Например, когда нервничают, пьют корвалол или валокордин, но у этих препаратов нет доказанной эффективности. Ни один уважающий себя врач, придерживающийся принципов доказательной медицины, их не назначает. Корвалол — это вообще фенобарбитал, растворенный в спирте. В этих препаратах есть вещества, которые внесены в перечень наркотических средств. В случае обнаружения их в анализах во время освидетельствования на состояние опьянения человека лишат водительских прав.

Обратите внимание на лекарства, которые в качестве основного действующего вещества содержат фенобарбитал, фенилэфрин, кодеин, кетролак, этиловый спирт и нейролептики. Это такие известные препараты, как корвалол, валокордин, «Валосердин», популярные анальгетики — «Кетопрофен», «Ринзасип», спреи и сиропы, облегчающие боль в горле, седативные препараты, например «Афобазол», а также все лекарственные настойки, в составе которых присутствует этиловый спирт. Полный список знакомых вам препаратов можно изучить по ссылке.

Главный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный рассказал, что в Екатеринбурге регулярно выявляют в крови у водителей фенобарбитал после приема «сердечных капель» Источник: Никита Бурчак











Нарколог объяснил, что водитель, который принял любое из этих лекарств, во время процедуры медицинского освидетельствования, скорее всего, получит положительный тест на запрещенные вещества. Более того, остатки веществ могут выводиться из организма до недели, а иногда и дольше. Лишить прав по итогам предварительного анализа все-таки не смогут. Чтобы принять окончательное решение, надо провести исследование методом газовой хроматографии. Оно поможет выявить употребление наркотических веществ, алкоголя, а также определить их тип.

— Мы часто встречаемся с подобными ситуациями на контрольных комиссиях. Особенно часто это касается выявления этанола и фенобарбитала вследствие употребления того же корвалола или валокордина, — поделился Антон Поддубный. — Поэтому рекомендую в обязательном порядке знакомиться с инструкцией к лекарствам, обращать внимание на пункты, где указывается информация о влиянии на способность управлять автомобилем. На моей памяти был случай, когда пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию. У него в организме обнаружили запрещенные вещества после приема таблеток. В результате его отстранили от полетов и долго разбирались.



Эксперт подчеркнул: если водитель проходит процедуру освидетельствования, это не значит (как многие привыкли думать), что решается вопрос, наркоман ли он. Это лишь показывает то, находится ли человек в данный момент в измененном состоянии, которое и дарят всеми любимые «сердечные капли».

Вы можете лишиться водительских прав на несколько лет, если не послушаете врачей и будете пить обычные сердечные капли Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Эти лекарства нельзя принимать за рулем

Специалисты Минздрава также выделили группу лекарств, которые влияют на сознание и самочувствие, и запретили их прием за рулем. В документе этот пункт обозначен как «Перечень лекарственных препаратов, ухудшающих внимание человека и оказывающих негативное влияние на управление транспортным средством, при приеме которых запрещается управление транспортным средством».

Сюда попали препараты для лечения заболеваний нервной системы, лекарства от аллергии, противоэпилептические и противомикробные препараты и другие лекарства. Всего их 39, полный список также можно изучить в документе.

Минздрав действительно запрещает прием этих лекарств в те дни, когда вы собрались в дорогу, но в случае с этой группой препаратов на человеке лежит лишь моральная ответственность, лишение прав не предусмотрено.

— Правила дорожного движения запрещают садиться за руль водителю, если лекарство, которое он принимает, влияет на его способность водить, — сказал Антон Поддубный. — Каждый должен понимать меру ответственности и не садиться за руль, если болеет.

Эти лекарства ухудшают внимание

В третьей части списка перечислен 71 препарат. Садиться за руль после их приема следует с осторожностью, потому что они снижают концентрацию и внимание. Среди этих лекарств точно есть хотя бы одно, которое вы хоть раз пили. В перечень вошли антигистаминные, противовоспалительные и антиаритмические препараты, средства для лечения диабета и псориаза, для местной анестезии (ну кому не ставили лидокаин у стоматолога?), для лечения заболеваний нервной системы и пищеварительного тракта. Полный список вы можете посмотреть в третьей части документа.

При приеме обезболивающего «Кеторолак» или таблеток для диабетиков «Метформин» водительские права не отберут, но вы можете стать невнимательными за рулем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Лишать прав будут за всё?

Лекарства из второго и третьего списков (которые запрещены и которые надо принимать с осторожностью) вызвали массу споров в соцсетях. Представители Минздрава РФ высказались на эту тему и внесли ясность: при приеме этих препаратов права отбирать не будут, но крайне не рекомендуют садиться за руль.

— Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и так далее, носит информационный характер . Ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость. Водить после их приема действительно настоятельно не рекомендуется.

Почему ГИБДД может проверить, если нет запаха алкоголя

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения должны назначить, когда у водителя есть хотя бы один из признаков, перечисленных в статье 27.12 КоАП РФ:



подозрительное поведение;

потеря устойчивости;

бледное или красное лицо;

невнятная речь.

Некоторые склонны думать, что такой расширенный перечень препаратов побудит сотрудников ГИБДД проверять всех подряд. Психиатр-нарколог Антон Поддубный считает, что процедура освидетельствования настолько серьезна и сложна, к тому же строго регламентируется, что никто не будет назначать ее просто так.