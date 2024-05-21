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Образование Неверно посчитали: воспитатели детсада под Новосибирском решили уволиться из-за зарплаты — что было потом

Неверно посчитали: воспитатели детсада под Новосибирском решили уволиться из-за зарплаты — что было потом

Родители переживали, что детский сад не будет работать

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У работников возникла проблема с зарплатой

В середине мая воспитатели детского сада в городе Обь под Новосибирском решили уволиться. По словам одной из мам Татьяны Стефановой, решение связано с урезанием заработной платы сотрудникам. Спустя пару дней воспитатели передумали уходить.

Как рассказала НГС Татьяна Стефанова, 14 мая сотрудники детского сада №107 «Тополек» решили уволиться из-за низкой зарплаты. Прекратить работать в учреждении воспитатели должны были 29 мая, тогда родители забили тревогу, они переживали, что учреждение закроют.

— Всех пригласили, раздали расчетные листы. В этот день воспитатели собрались и написали заявление на увольнение. Мы все переживаем, это наши дети, ситуация серьезная, — рассказывала Татьяна.

В министерстве образования Новосибирской области подтвердили журналисту, что подобная ситуация действительно произошла. Конфликт возник в апреле — мае этого года из-за начисления заработной платы, сотрудники хотели уволиться по собственному желанию. Согласно ответу министерства, администрация города Обь разобралась в ситуации. Оказалось, зарплату посчитали неверно.

— Заместителем главы города Оби и начальником управления финансов и налоговой политики администрации города Оби была проведена рабочая встреча с коллективом детского сада, в ходе которой конфликт был окончательно урегулирован, все ранее увольнявшиеся сотрудники приняли решение остаться в коллективе, — заявили в Минобре.

Полную зарплату выплатили сотрудникам 17 мая, по данным министерства, воспитатели решили не увольняться. Сейчас ситуация находится на контроле администрации города Обь.

Год назад из школы № 82 уволились 12 учителей после назначения нового директора.

ПО ТЕМЕ
Увольнение Детский сад Обь Зарплата Министерство образования Воспитатель
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