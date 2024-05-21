Разбили молотком стекло: в Новосибирске двое в масках вытащили водителя Camry из авто на дороге — ролик с нападением

Сегодня, 21 мая, двое мужчин в масках напали на водителя Toyota Camry, вытащили его из автомобиля и избили прямо на дороге. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора видео, инцидент произошёл на Гусинобродском шоссе в районе автовокзала. Двое мужчин в масках, одетые в черное, подбежали к Toyota Camry, которая остановилась на светофоре, разбили молотком стекло, вытащили водителя, оттащили его к обочине и избили. Очевидцы призвали мужчин к порядку, но они их будто не заметили.
Автор видео добавил, что через несколько минут после инцидента он увидел два уезжающих с места происшествия автомобиля — белый Hyundai и Toyota Camry пострадавшего.
Источник НГС сообщил, что по документам Toyota Camry, запечатленная на видео, принадлежит 40-летнему гражданину Китая Цинсинь Л.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС отметили, что полицейские проверяют информацию по факту возможных противоправных действий.
Накануне житель Новосибирска запечатлел на видео разборки новосибирца с двумя вооруженными сотрудниками Росгвардии.