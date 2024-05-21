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Происшествия Разбили молотком стекло: в Новосибирске двое в масках вытащили водителя Camry из авто на дороге — ролик с нападением

Разбили молотком стекло: в Новосибирске двое в масках вытащили водителя Camry из авто на дороге — ролик с нападением

Полицейские изучают видеозапись и перепроверяют информацию о нападении

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На мужчину напали в районе Гусинобродского шоссе

Сегодня, 21 мая, двое мужчин в масках напали на водителя Toyota Camry, вытащили его из автомобиля и избили прямо на дороге. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора видео, инцидент произошёл на Гусинобродском шоссе в районе автовокзала. Двое мужчин в масках, одетые в черное, подбежали к Toyota Camry, которая остановилась на светофоре, разбили молотком стекло, вытащили водителя, оттащили его к обочине и избили. Очевидцы призвали мужчин к порядку, но они их будто не заметили.

Свидетелями нападения на водителя стали несколько человек

Автор видео добавил, что через несколько минут после инцидента он увидел два уезжающих с места происшествия автомобиля — белый Hyundai и Toyota Camry пострадавшего.

Источник НГС сообщил, что по документам Toyota Camry, запечатленная на видео, принадлежит 40-летнему гражданину Китая Цинсинь Л.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС отметили, что полицейские проверяют информацию по факту возможных противоправных действий.

Накануне житель Новосибирска запечатлел на видео разборки новосибирца с двумя вооруженными сотрудниками Росгвардии.

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Нападение Видео Автомобиль Китаец Разборки Двое в масках
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