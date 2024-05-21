Дорогу к аэропорту «Толмачево» планируют расширить до шести полос

Сроки начала работ пока не известны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют расширить дорогу до аэропорта «Толмачево». Об этом сообщил заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов.



21 мая представитель учреждения выступил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области. Симонов заявил о готовности проектной документации по расширению трассы Р-254 «Иртыш» в сторону аэропорта «Толмачево» с обходом города Оби.



— Это 20 километров дороги, как раз до кольца «Толмачево». Со стороны Северного обхода там уширение до 4 полос, до 6 полос в зависимости от интенсивности дорожного движения. Плюс устройство новых транспортных развязок в районе промышленно-логистического парка, терминала «Почты России», — заявил Симонов.



Представитель «Сибуправтодора» добавил, что проектная документация для расширения участка дороги уже готова, ведутся работы по включению ее в постановление правительства Новосибирской области для реализации проекта. Когда это произойдет, Симонов не уточнил.



Ранее в Новосибирске начали ремонт моста через реку Власиха, который находится по дороге из Новосибирска в аэропорт «Толмачево». Из-за ремонта проезд по мосту сузили до двух полос.

