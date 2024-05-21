НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

ю-з.

 748мм 51%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,65
EUR 98,58
Реклама

СРОЧНО

Продолжаются поиски трех пропавших девочек

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Проблемы с «китайцами»
Что с выпускными
Перестрелка во дворе
Делают город круче
Нападения на иностранцев
Врачи о главных проблемах
Запрет на мини-квартиры
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Дорогу к аэропорту «Толмачево» планируют расширить до шести полос

Дорогу к аэропорту «Толмачево» планируют расширить до шести полос

Работы проведут на 20 километрах трассы

724
15 комментариев
Сроки начала работ пока не известны

В Новосибирске планируют расширить дорогу до аэропорта «Толмачево». Об этом сообщил заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов.

21 мая представитель учреждения выступил на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области. Симонов заявил о готовности проектной документации по расширению трассы Р-254 «Иртыш» в сторону аэропорта «Толмачево» с обходом города Оби.

— Это 20 километров дороги, как раз до кольца «Толмачево». Со стороны Северного обхода там уширение до 4 полос, до 6 полос в зависимости от интенсивности дорожного движения. Плюс устройство новых транспортных развязок в районе промышленно-логистического парка, терминала «Почты России», — заявил Симонов.

Представитель «Сибуправтодора» добавил, что проектная документация для расширения участка дороги уже готова, ведутся работы по включению ее в постановление правительства Новосибирской области для реализации проекта. Когда это произойдет, Симонов не уточнил.

Ранее в Новосибирске начали ремонт моста через реку Власиха, который находится по дороге из Новосибирска в аэропорт «Толмачево». Из-за ремонта проезд по мосту сузили до двух полос.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Аэропорт Толмачево Дороги Ремонт дорог
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

O-Ladnay,  50

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Nata,  47

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление