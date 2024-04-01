Сузят проезд и ограничат скорость: мост по дороге к аэропорту Толмачево начнут ремонтировать с апреля

Проезд сузят с четырех до двух полос Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с 28 апреля начнут ремонтировать мост через реку Власиху на дороге Новосибирск — аэропорт Толмачево. Как сообщили в региональном Минтрансе, из-за этого на участке изменят схему движения.



— Проезд на мосту через реку Власиха будет сужен с четырех до двух полос. Кроме того, скорость движения по нему будет снижена до 50 километров в час, — говорится в сообщении.

Работы продлятся 7 месяцев Источник: Yandex.ru











Ограничения продлятся до 15 октября 2024 года. Подрядчик будет менять гидроизоляцию, деформационные швы, укреплять конструкции, ремонтировать лестничные сходы, ограждения и перила.

