Сузят проезд и ограничат скорость: мост по дороге к аэропорту Толмачево начнут ремонтировать с апреля

В Новосибирске с 28 апреля начнут ремонтировать мост через реку Власиху на дороге Новосибирск — аэропорт Толмачево. Как сообщили в региональном Минтрансе, из-за этого на участке изменят схему движения.
— Проезд на мосту через реку Власиха будет сужен с четырех до двух полос. Кроме того, скорость движения по нему будет снижена до 50 километров в час, — говорится в сообщении.
Ограничения продлятся до 15 октября 2024 года. Подрядчик будет менять гидроизоляцию, деформационные швы, укреплять конструкции, ремонтировать лестничные сходы, ограждения и перила.
Это уже третий мост, который начнут ремонтировать этой весной в Новосибирске. Так, из-за ремонта Октябрьского моста на нем запретили ездить грузовым автомобилям. А с 5 апреля начнется подготовка к ремонту на Димитровском мосту. Как сейчас выглядит дорожное полотно, смотрите в нашем репортаже.