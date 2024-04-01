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Дороги и транспорт Новосибирцы ждут ремонта Димитровского моста: что сейчас происходит с дорожным полотном — 10 кадров

Новосибирцы ждут ремонта Димитровского моста: что сейчас происходит с дорожным полотном — 10 кадров

С 5 апреля начнутся подготовительные работы

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Работы начнут с ямочного ремонта

Новосибирск находится в ожидании ремонта Димитровского моста: власти обещают, что работы займут два года. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по мосту и посмотрел, как сейчас выглядит дорожное полотно.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, уже с 5 апреля начнутся подготовительные работы. Подрядная организация ООО СК «Дороги Сибири» проведет ямочный ремонт покрытия и установит ограждающие блоки.

Во время ремонта движение на мосту будет организовано по трем полосам
На мосту ограничат скорость до 40 километров в час
Ремонт проведет ООО СК «Дороги Сибири»
Вот так сейчас выглядит дорожное полотно
В Новосибирске движение грузового транспорта осуществляется только по Димитровскому и Бугринскому мостам

Как ранее заявила и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеся Богомазова, движение на мосту будет организовано по трем полосам, но с небольшими изменениями.

— Сейчас норматив полос 3,75 метра, при ремонте ширина полосы сузится до 3,25. Также мы установим ограничение скорости до 40 километров в час на протяжении всего моста, — пояснила Олеся Богомазова.

В этом году основные работы проведут на полосах с правого на левый берег
Ремонт продлится два года
Водителей просят быть внимательными на мосту
Судя по кадрам, в некоторых местах асфальт протерся практически до основания моста

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Дороги Сибири» образована 11 июня 2019 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор компании Сиротенко Михаил Николаевич. Уставный капитал — 15 тысяч рублей, число сотрудников — 16 человек. Выручка на конец 2023 года — 166,6 миллиона, чистая прибыль — 2,4 миллиона.

Отметим, что сейчас ремонт идет и на Октябрьском мосту. Работы идут на стороне моста, по которой осуществляется движение с левого берега на правый. Подрядчик занимается демонтажем дорожного покрытия, тротуаров, а также ограждений и перил. С 25 марта по мосту запретили ездить грузовым автомобилям.

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Димитровский мост Ремонт Мэрия Новосибирск
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