Новосибирцы ждут ремонта Димитровского моста: что сейчас происходит с дорожным полотном — 10 кадров

Новосибирск находится в ожидании ремонта Димитровского моста: власти обещают, что работы займут два года. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прогулялся по мосту и посмотрел, как сейчас выглядит дорожное полотно.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, уже с 5 апреля начнутся подготовительные работы. Подрядная организация ООО СК «Дороги Сибири» проведет ямочный ремонт покрытия и установит ограждающие блоки.
Как ранее заявила и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеся Богомазова, движение на мосту будет организовано по трем полосам, но с небольшими изменениями.
— Сейчас норматив полос 3,75 метра, при ремонте ширина полосы сузится до 3,25. Также мы установим ограничение скорости до 40 километров в час на протяжении всего моста, — пояснила Олеся Богомазова.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Дороги Сибири» образована 11 июня 2019 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор компании Сиротенко Михаил Николаевич. Уставный капитал — 15 тысяч рублей, число сотрудников — 16 человек. Выручка на конец 2023 года — 166,6 миллиона, чистая прибыль — 2,4 миллиона.
Отметим, что сейчас ремонт идет и на Октябрьском мосту. Работы идут на стороне моста, по которой осуществляется движение с левого берега на правый. Подрядчик занимается демонтажем дорожного покрытия, тротуаров, а также ограждений и перил. С 25 марта по мосту запретили ездить грузовым автомобилям.