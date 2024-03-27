Работы продлятся два года: еще один мост начнут ремонтировать в Новосибирске — на этот раз очередь Димитровского

К работам приступят в апреле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с апреля начнутся масштабные ремонтные работы на Димитровском мосту, которые продлятся два года. Чтобы полностью не ограничивать движение на мосту, изменят схему движения.



Как рассказала «Новосибирским новостям» и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеся Богомазова, в этом году полосами будут перекрывать движение с правого на левый берег, в следующем — с левого на правый.



— Трехполосное движение будет сохранено. Сейчас норматив полос 3,75 метра, при ремонте ширина полосы сузится до 3,25. Также мы установим ограничение скорости до 40 километров в час на протяжении всего моста, — пояснила Олеся Богомазова.



Последний раз Димитровский мост капитально ремонтировали в 2018 году. Подрядчик отказался выполнять гарантийные обязательства и устранить недочёты. Суд мэрия выиграла. Все работы по гарантии должны быть проведены в 2024-м.

