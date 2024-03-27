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Дороги и транспорт Работы продлятся два года: еще один мост начнут ремонтировать в Новосибирске — на этот раз очередь Димитровского

Работы продлятся два года: еще один мост начнут ремонтировать в Новосибирске — на этот раз очередь Димитровского

Из-за этого на мосту сузят полосы и ограничат скорость

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К работам приступят в апреле

В Новосибирске с апреля начнутся масштабные ремонтные работы на Димитровском мосту, которые продлятся два года. Чтобы полностью не ограничивать движение на мосту, изменят схему движения.

Как рассказала «Новосибирским новостям» и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеся Богомазова, в этом году полосами будут перекрывать движение с правого на левый берег, в следующем — с левого на правый.

— Трехполосное движение будет сохранено. Сейчас норматив полос 3,75 метра, при ремонте ширина полосы сузится до 3,25. Также мы установим ограничение скорости до 40 километров в час на протяжении всего моста, — пояснила Олеся Богомазова.

Последний раз Димитровский мост капитально ремонтировали в 2018 году. Подрядчик отказался выполнять гарантийные обязательства и устранить недочёты. Суд мэрия выиграла. Все работы по гарантии должны быть проведены в 2024-м.

Сейчас ремонт идет и на Октябрьском мосту. Работы идут на стороне моста, по которой осуществляется движение с левого берега на правый. Подрядчик занимается демонтажем дорожного покрытия, тротуаров, а также ограждений и перил. С 25 марта по мосту запрели ездить грузовым автомобилям.

ПО ТЕМЕ
Димитровский мост Ремонт моста Дороги Новосибирск
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