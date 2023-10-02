Подключаем по графику: власти назвали дату, когда во все дома Новосибирска должны подать тепло

В Новосибирске все дома планируют подключить к отоплению сегодня, 2 октября. Сейчас тепло есть в 92,5% домов.
Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.
— Муниципальные образования области осуществляют отопительный сезон. Подключение жилья в Новосибирске ведется по графику. Завершение планируется сегодня, 2 октября, — рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, школы, детские сады и учреждения с круглосуточным пребыванием в городе подключены к теплу.
— В целом социальный сектор подключен на 95%. Прошлая неделя — подключение жилого сектора. Подключено 7662 дома к теплу, это 92,5%. Аварийных сбоев нет. В целом графики подключения соблюдаются, — заявил мэр Новосибирска.
По словам Анатолия Локтя, без горячей воды остаются 222 объекта. Ее должны вернуть в 21:00.
От жителей Новосибирска в редакцию поступают сообщения о том, что в их дома не подали тепло. Ранее в «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать в таких случаях.