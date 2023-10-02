Самый холодный — Искитим: в Новосибирскую область пришло похолодание до -8 градусов

В Новосибирской области утром 2 октября температура опустилась почти до -8 градусов. Показатель в -7,9 градусов зафиксировали в Искитиме. Рассказываем, в каких еще районах особенно холодно.
По информации «Западно-Сибирского УГМС», в Убинском температура составила -7,7 градусов, в Маслянино опустилась до -6,8 градусов, в Чулыме до -6,7 градусов. В Каргате и довольном сегодня утром -6,5 градусов, в Кочках -6,3 градуса, в Тогучине похолодало до -5,9 градусов.
На станциях в Новосибирске зафиксировали температуру в -1,9 и -3,9 градусов. По прогнозу синоптиков, сегодня в городе воздух может прогреться до +10...+12 градусов. В регионе ожидается температура в +9...+14 градусов.
НГС изучил прогноз погоды на предстоящую неделю с 2 по 8 октября. Читайте, когда стоит ждать самого теплого дня.