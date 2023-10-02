Какой день станет самым теплым в Новосибирске на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске на следующей неделе установится теплая погода. Температура воздуха днем в городе составит от +10… до +16 градусов, по данным синоптиков, ночью новосибирцев ожидают заморозки до -1 градуса. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды.
Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», дневная температура воздуха в Новосибирске составит от +11… до +16 градусов, первые три дня в городе будет ясно и малооблачно. С 5 по 8 октября в Новосибирске установится пасмурная погода, но дожди не ожидаются. Самые теплые дни прогнозируются 6 и 7 октября, воздух прогреется до +16 градусов. Ночная температура воздуха в городе составит от 2… до 7 градусов тепла.
По данным сайта Gismeteo, в Новосибирске 5 и 8 октября пройдут небольшие дожди, самый холодный день ожидается в понедельник, 2 октября. В этот день столбик будет держаться на отметке +10 градусов, ночная температура воздуха составит -1 градус. 3 октября днем воздух прогреется до +14 градусов, 4 октября в городе прогнозируется небольшое похолодание до +13 градусов, 5 октября — до + 12 градусов.
6 и 7 октября днем температура воздуха в Новосибирске составит +16 градусов, 8 октября — 13 градусов выше нуля.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 2 октября в Новосибирской области температура воздуха составит от -3… до +2 градусов, местами похолодание до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов, ночью и утром в регионе местами ожидаются туманы.
В ночь с понедельника на вторник столбик термометра будет держаться на отметке -6…-1 градус, местами повышение температуры воздуха до +5 градусов. Дневная температура в Новосибирской области составит +10…+15 градусов, осадки не прогнозируются.
В конце сентября синоптики предупредили о снегопаде, который может продлиться в течение шести дней в Новосибирске. Он ожидается в середине октября.