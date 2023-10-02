Какой день станет самым теплым в Новосибирске на следующей неделе — прогноз погоды

Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», дневная температура воздуха в Новосибирске составит от +11… до +16 градусов, первые три дня в городе будет ясно и малооблачно. С 5 по 8 октября в Новосибирске установится пасмурная погода, но дожди не ожидаются. Самые теплые дни прогнозируются 6 и 7 октября, воздух прогреется до +16 градусов. Ночная температура воздуха в городе составит от 2… до 7 градусов тепла.

