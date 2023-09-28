Шестидневный снегопад и -6 градусов: какой будет погода в Новосибирске в октябре — уточненный прогноз

До наступления октября осталось всего два дня. Первый месяц осени удивил новосибирцев сильным градом, ливнем и похолоданием. НГС изучил уточненные прогнозы погодных сервисов, чтобы выяснить, чего ждать горожанам в октябре.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», дневные температуры в Новосибирске будут держаться на уровне от -2 до +16 градусов, самым теплым станет 6 октября. При этом по ночам возможно похолодание до -6 градусов.
Сайт World Weather сообщает, что в течение всего октября температура днем будет выше 0 градусов, но 27 октября ночь может опуститься до -2 градусов.
Сервис Gismeteo предупреждает о снегопаде, который может продлиться в течение шести дней, с 19 по 24 октября. Первый мокрый снег прогнозируют 15 октября. Дневные температуры составят -3...+19 градусов.
Накануне, 27 сентября, новосибирские синоптики дали неутешительный прогноз. По их информации, первый снег в городе выпадет уже на этой неделе.