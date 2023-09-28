freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 96.50
eur 101.98
СрочноНачнется третий этап подключения домов к теплу
Все новости
Все новости

Шестидневный снегопад и -6 градусов: какой будет погода в Новосибирске в октябре — уточненный прогноз

Погода может резко ухудшиться

3 926

Снег возможен во второй половине октября

Поделиться

До наступления октября осталось всего два дня. Первый месяц осени удивил новосибирцев сильным градом, ливнем и похолоданием. НГС изучил уточненные прогнозы погодных сервисов, чтобы выяснить, чего ждать горожанам в октябре.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», дневные температуры в Новосибирске будут держаться на уровне от -2 до +16 градусов, самым теплым станет 6 октября. При этом по ночам возможно похолодание до -6 градусов.

Ожидается, что температура опустится ниже 0 градусов в середине месяца

Ожидается, что температура опустится ниже 0 градусов в середине месяца

Поделиться

Сайт World Weather сообщает, что в течение всего октября температура днем будет выше 0 градусов, но 27 октября ночь может опуститься до -2 градусов.

Месяц пройдет почти без осадков

Месяц пройдет почти без осадков

Поделиться

Сервис Gismeteo предупреждает о снегопаде, который может продлиться в течение шести дней, с 19 по 24 октября. Первый мокрый снег прогнозируют 15 октября. Дневные температуры составят -3...+19 градусов.

Ночью может похолодать до -6 градусов

Ночью может похолодать до -6 градусов

Поделиться

Накануне, 27 сентября, новосибирские синоптики дали неутешительный прогноз. По их информации, первый снег в городе выпадет уже на этой неделе.

По теме

СнегопадОктябрьПогодаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter