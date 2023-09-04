Потоп и разбитые стекла: последствия града в Новосибирске — хроника непогоды

Читатели НГС присылают фотографии града. По словам жительницы Новосибирска, осадки выпали на Сибиряков-Гвардейцев.
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Град начался в городе примерно в 18:30.
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Читатели делятся снимками непогоды из центра
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На Станиславском жилмассиве началась зима. Фотографию прислал редакции читатель НГС.
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По улицам побежали потоки воды
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Град выпал в центре Новосибирска.
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Вот такой град на площади Маркса снял наш журналист Стас Соколов
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В некоторых районах области некоторые градины были размером с яйцо.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь в Новосибирске закончится в течение часа.
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Читатели уже поздравили нас с первым днем зимы, поздравляем и мы вас.
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После града в Новосибирске повредило машину. Об этом сообщил читатель НГС.
— Крыша авто после града на Студенческой, — сообщил читатель.
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В городе после ливня начался потоп. На лужах заметен снег.
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Крупные градины выпали в разных районах Новосибирска. Их заметили в Дзержинском, Первомайском районах и других.
— Первые снежинки. Булыжники такие, — пишет один из читателей НГС.
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Вот такие «снежинки» заметили в СНТ «Майское» в Первомайском районе.
— 20 минут назад прошёл сильный ливень и огромный град, — сообщил читатель НГС.
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Во время ливня затопило улицу Немировича Данченко. Видео с места прислала читательница НГС.
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По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
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Во время дождя вода хлынула в салон автобуса. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел в автобусе №95.
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После ливня с градом повреждения получил еще один автомобиль в Новосибирске. Осадки разбили стекло машины. Фото прислала читательница НГС.
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«Реку» заметили на одной из улиц Новосибирска. Она образовалась в микрорайоне Северо-Чемской, сообщила читатель НГС.
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В районе села Ярково размер градин достигал более двух сантиметров. Читатель НГС прислал редакции фото градины с линейкой.
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Фотографии «снежного» Новосибирска опубликовали в соцсетях. Кадры появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
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После ливня вода затопила Красный проспект.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», дождь закончился в 19:50, но уже в 20:00 осадки вновь пойдут в Новосибирске.
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На этом мы завершаем онлайн-трансляцию.
Спасибо, что были с НГС.
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