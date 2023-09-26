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Температура в Новосибирской области упала до -5 градусов — карта самых холодных районов

Улицы покрылись инеем

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Цветы в поселке Тулинском утром покрылись инеем

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Сегодня утром, 26 сентября, в Новосибирской области температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Холоднее всего в Искитиме, где похолодало до -5,6 градусов.

Сайт «Западно-Сибирского УГМС» сообщает, что в Новосибирске на станции Огурцово сегодня утром зафиксировали температуру в -2,2 градуса. В Мошково сегодня -5 градусов, в Маслянино похолодало до -3,7 градуса, в Коченёво — до -3,1 градуса, в Болотном -2,4 градуса. В Ордынском температура опустилась до -1,8 градуса, в Чулыме утром -1,7 градуса.

В соседних регионах тоже начались заморозки

В соседних регионах тоже начались заморозки

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Утром в Новосибирске заметили иней на газонах и на машинах.

В городе утром достаточно прохладно

В городе утром достаточно прохладно

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По прогнозу Новосибирского гидрометцентра днем 26 сентября в Новосибирске воздух прогреется до +11...+13 градусов, по области до +9...+14 градусов, местами до +19 градусов.

Накануне синоптики рассказали, что в ближайшие дни в Новосибирске воздух может прогреться до +15 градусов. При этом на выходных начнется похолодание.

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ПогодаПохолоданиеИнейНовосибирская областьИскитим
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