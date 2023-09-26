Температура в Новосибирской области упала до -5 градусов — карта самых холодных районов

Сегодня утром, 26 сентября, в Новосибирской области температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Холоднее всего в Искитиме, где похолодало до -5,6 градусов.



Сайт «Западно-Сибирского УГМС» сообщает, что в Новосибирске на станции Огурцово сегодня утром зафиксировали температуру в -2,2 градуса. В Мошково сегодня -5 градусов, в Маслянино похолодало до -3,7 градуса, в Коченёво — до -3,1 градуса, в Болотном -2,4 градуса. В Ордынском температура опустилась до -1,8 градуса, в Чулыме утром -1,7 градуса.