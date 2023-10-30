В Новосибирске изменился популярный автобусный маршрут — показываем на карте, как автобус будет доезжать до «Меги»

С 30 октября в Новосибирске изменился маршрут автобуса № 96 — теперь он будет подъезжать к торговому центру «Мега». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Автобус № 96 ходит от Цветущей Плющихи до улицы Саввы Кожевникова. Раньше он не довозил пассажиров до ТЦ — только до ближайшей к нему остановки «Рабочая».
В пресс-службе мэрии НГС уточнили, что по новому маршруту автобус будет заезжать с «Рабочей» на территорию «Меги» только на обратном пути — при движении в сторону площади Маркса. Редакция подготовил карту, на которой видно, как изменится схема маршрута.
В сентябре редакция рассказывала о том, что жителей Родников лишили маршрутки № 8, которая была одним из немногих способов доехать до площади Калинина и железнодорожного вокзала с остановки «ЖК «Северная корона»». В ответ на жалобы людей мэрия решила продлить маршрут автобуса № 13, но люди считают, что добираться на нем долго и неудобно.