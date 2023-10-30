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В Новосибирске изменился популярный автобусный маршрут — показываем на карте, как автобус будет доезжать до «Меги»

На территорию ТЦ автобус будет заезжать на обратном пути

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Автобус № 96 изменил свой маршрут — теперь он будет заезжать на территорию ТЦ «Мега» на левом берегу

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С 30 октября в Новосибирске изменился маршрут автобуса № 96 — теперь он будет подъезжать к торговому центру «Мега». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Автобус № 96 ходит от Цветущей Плющихи до улицы Саввы Кожевникова. Раньше он не довозил пассажиров до ТЦ — только до ближайшей к нему остановки «Рабочая».

В пресс-службе мэрии НГС уточнили, что по новому маршруту автобус будет заезжать с «Рабочей» на территорию «Меги» только на обратном пути — при движении в сторону площади Маркса. Редакция подготовил карту, на которой видно, как изменится схема маршрута.

НГС подготовил карту измененного маршрута

НГС подготовил карту измененного маршрута

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В сентябре редакция рассказывала о том, что жителей Родников лишили маршрутки № 8, которая была одним из немногих способов доехать до площади Калинина и железнодорожного вокзала с остановки «ЖК «Северная корона»». В ответ на жалобы людей мэрия решила продлить маршрут автобуса № 13, но люди считают, что добираться на нем долго и неудобно.

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АвтобусНовосибирскМЕГА
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