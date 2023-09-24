freedom
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 96.04
eur 102.25
СрочноМедведя сбил поезд, но из леса вышел второй в НСО
Все новости
Все новости
Проблема

«Стою минимум по 20–30 минут на остановке»: новосибирский микрорайон остался почти без транспорта

В мэрии после жалоб жителей изменили маршрут автобуса № 13, но проблему решить это не помогло

4 211

Павильон на остановке есть только с одной стороны

Поделиться

В августе жителей Родников лишили маршрутки № 8, которая была одним их немногих способов добраться до площади Калинина и железнодорожного вокзала с остановки «ЖК "Северная корона"». С сентября после жалоб жителей новых жилых комплексов мэрия решила продлить маршрут автобуса № 13. Но жители считают, что автобус № 13 не помогает и добираться до микрорайона долго и неудобно. В мэрии объяснили, что транспортные маршруты в Родниках будут менять в 2024–2028 годах с учетом активно строящихся новых ЖК, а с другими автобусами и маршрутками проблемы из-за нехватки водителей. Как и когда будут исправлять ситуацию, узнала корреспондент НГС.

Ни маршрутки, ни автобуса

В августе жители Родников узнали, что маршрутка № 8 изменит схему движения. По новому маршруту, который начал действовать 16 августа, транспорт стал ходить не с остановки «Автопорт Калининский» через ж/д вокзал до метро «Золотая Нива», а от метро «Золотая Нива». То есть маршрут сильно урезали.

Маршрутку <nobr class="_">№ 8</nobr> пустили на левый берег

Маршрутку № 8 пустили на левый берег

Поделиться

Тогда жители Родников, а точнее новых ЖК, забили тревогу. Район остановки «Северная корона» остался практически без общественного транспорта, а микрорайон продолжают застраивать. В затруднительном положении, как рассказали местные жители, оказались ЖК «Северная корона», «Онега», «Инфинити», «Грин». Жители начали массово писать сообщения в НГС с жалобами.

— Нам всегда говорили, что вот будет метро или уберут аэродром и соединят дорогу с Красным проспектом напрямую. Сейчас выезда нет. Пробки на выезде из Родников — это давно. Дорога всегда обещается, а на самом деле пробки. У нас здесь были маршрутки № 34 и 8, и на них можно было доехать, хотя они тоже едут по всему району, чтобы выехать к площади Калинина, — рассказала пенсионерка Алла Наумова.

Несколько месяцев назад маршрутка № 34 ходить перестала. Маршрутка № 8 ездила до ж/д вокзала, но ее тоже отменили. В итоге остались два автобуса и несколько маршруток, которые объезжают все Родники до площади Калинина. Напрямую выехать невозможно.

— «Восьмерку» отменили. Если раньше можно было уехать на 24-м, то теперь он уже полный приезжает. И до детского сада сложно доехать, — добавила Алла Наумова.

Жалобы в НГС поступили как от взрослых, так и от молодых жителей. Многие говорят, что проблема с транспортом обостряется уже несколько лет.

— Проживаю в доме № 305/1 на Красном проспекте. Я работающий пенсионер, имею право на льготный проезд в транспорте, но практически воспользоваться этой льготой сложно, так как на маршруте один 97-й автобус. Приходится идти на Гребенщикова либо пользоваться маршрутным такси, что для пенсионеров накладно.

— Мы с мужем ветераны труда, вынуждены оплачивать проезд в маршрутке, так как автобус № 97 не дождешься, а по ФЗ проезд в автобусе бесплатный.

— В нашу сторону на остановку ЖК «Северная корона» всегда проблематично добраться: и так было очень мало транспорта, сейчас вообще почти нет. Уже с 16:00 невозможно добраться даже с «Рассветной», автобусы и маршрутки заполнены. Я с маленьким ребенком стою минимум по 20–30 минут на остановке, чтобы попытаться сесть хоть в какой-нибудь автобус в нашу сторону. Сейчас тепло, а как мне быть в мороз -30 с четырехлетним сыном? 30 минут ждать? — написала также одна из жительниц.

Жители обратились не только к журналистам, но и написали письма в мэрию Новосибирска. Как отметили в пресс-центре, за 2023 год в общественную приемную поступило 31 обращение о проблемах с транспортом на остановке «Северная корона». В конце августа новосибирцы также написали массовое обращение в мэрию Новосибирска, которое подписали несколько десятков человек. Документ есть в распоряжении редакции.

Плюс автобус

Мэрия Новосибирска быстро отреагировала на жалобы жителей. С 1 сентября изменил маршрут автобус № 13. Раньше он ездил по маршруту «Автопорт "Калининский"» — «Ключ-Камышенское плато», но власти исключили заезд на остановочный пункт «Автопорт "Калининский"» и продлили проезд до Красного проспекта, до остановки «ЖК "Северная корона"».

— Таким образом, существенно увеличится количество предоставляемых пассажиро-мест для потенциальных пассажиров с жилмассива Родники, в первую очередь проживающих на улице Мясникова и на близлежащих улицах. Помимо количественных показателей по вместимости транспортных средств, запуск на улицу Мясникова дополнительного автобусного маршрута будет способствовать предоставлению более качественных транспортных услуг льготным категориям граждан, — отметили в мэрии Новосибирска.

Так теперь выглядит маршрут автобуса <nobr class="_">№ 13</nobr>

Так теперь выглядит маршрут автобуса № 13

Поделиться

Но, как объясняют местные жители, такое решение на проблему повлияло не сильно. Едет автобус долго и в обратную сторону часто переполнен.

— До ж/д вокзала теперь нет прямого транспорта. 13-й ведь туда не ходит, — отметил житель Родников.

— Вопрос решен только тем, что можно утром уехать нормально, так как у нас конечная на «Леруа Мерлен». Едет очень долго, объезжает весь микрорайон. Ехала с площади Ленина в субботу не в час пик и не по пробкам полтора часа. Маршрутка была быстрее. Конечно, хорошо, что автобус идет до обеих поликлиник, — отметила жительница Родников.

Хотя часть жителей 13-му автобусу рада и говорит, что это существенно изменило ситуацию. Например, Виктория (имя изменено) уезжает из Родников в районе 06:30 — как раз в это время проходит много автобусов № 13. По данным «Яндекс.Карт», автобус № 13 ездит каждые 10 минут.

— Автобус № 13 заменил нам с внучкой автобус № 46 для поездки в детский сад. Целый год мы добирались в переполненных маршрутках или на перекладных автобусах. А теперь 5 минут, и всё.

Правда, появилась другая проблема: основной транспорт для выезда с остановки «Северная корона» останавливается на одной стороне, а автобус № 13 — на другой. Теперь жителям приходится перебегать через дорогу.

— Отсутствие остановочного павильона на противоположной от «Леруа Мерлен» стороне и беготня с одной остановки на другую (так как теперь 13-й останавливается на другой стороне от всех остальных маршрутов в город) в дребезги разбивает хорошее впечатление от 13-го маршрута, — написал житель Родников.

Не хватает водителей

Одной из проблем, которую подняли жители Родников, стал автобус № 97. Он ходит по маршруту «Цветущая Плющиха» — «Автопорт "Калининский"» и мог бы помочь, но в вечернее время его просто нет. В пресс-центре мэрии рассказали, что по плану перевозчик автобуса ООО «БелМарС» должен пускать автобусы с 20:00 до 22:00 с интервалом 23 минуты.

— Проведенный анализ работы по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» за август текущего года свидетельствует о недовыпуске подвижного состава после 20:00. Основной причиной сбоев в работе является нехватка водительского состава. Для соблюдения норм труда и отдыха, а также обеспечения безопасной перевозки пассажиров перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения, в связи с этим выполнение вечерних рейсов не представляется возможным, — объяснили в мэрии Новосибирска.

Также на то, что автобус не ездит после 20:00, влияют поломки автобусов и дорожная обстановка на улицах и магистралях. Перевозчик, как заверили в мэрии, предпринимает все меры, чтобы эту проблему решить.

А вот маршрутка № 87 «Пос. Клюквенный» — «Ботанический ж/м», которая обслуживается ООО «ПАТП 1118», имеет только 1–2 единицы техники. Опять же на предприятии не хватает водителей.

— Перевозчику указано на необходимость принятия оперативных мер по обеспечению планового выпуска транспортных средств на линию согласно договорным обязательствам, — добавили в пресс-центре.

Планы на 2024–2028 года

В пресс-центре мэрии отметили, что во всех новых спальных микрорайонах по мере увеличения площади застройки и сдачи домов возникает необходимость в увеличении количества общественного транспорта.

Так, в мэрии сейчас рассматривают решение разместить дополнительные остановки на улицах Красный проспект и Краузе. Кроме того, в стадии оформления находятся документы планирования регулярных перевозок на 2024–2028 годы. По ним с учетом новых домов планируют поменять схемы действующих маршрутов по территории Родников. О планах запустить новые маршруты на жилмассив в мэрии ничего не сообщили.

Еще одна проблема для пассажиров остановки «Северная корона» — ее просто нет. Там останавливается автобус, но павильон на одной из сторон не установлен. Если учитывать периодичность движения транспорта, о которой говорят жители, это еще больше усложняет ожидание: людям приходится ждать по 20–30 минут без возможности укрыться.

После информации об отмене маршрутки № 8 в Родниках депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Атякшев провел выездное совещание. От него поступила инициатива профинансировать разработку проектно-сметной документации для установки павильона. После этого обустройство остановки «Северная корона» могут запланировать на 2024–2025 года.

В Новосибирске летом из-за новых схем движения по площади Труда обострилась проблема с проездом по транспортной развязки. Корреспонденты НГС задались вопросом, есть ли другие способы перебраться с берега на берег и насколько эффективны они могут быть. С этим вопросом мы обратились к экспертам.

По теме

АвтобусРодникиТранспортНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter