«Стою минимум по 20–30 минут на остановке»: новосибирский микрорайон остался почти без транспорта

Тогда жители Родников, а точнее новых ЖК, забили тревогу. Район остановки «Северная корона» остался практически без общественного транспорта, а микрорайон продолжают застраивать. В затруднительном положении, как рассказали местные жители, оказались ЖК «Северная корона», «Онега», «Инфинити», «Грин». Жители начали массово писать сообщения в НГС с жалобами.

— Нам всегда говорили, что вот будет метро или уберут аэродром и соединят дорогу с Красным проспектом напрямую. Сейчас выезда нет. Пробки на выезде из Родников — это давно. Дорога всегда обещается, а на самом деле пробки. У нас здесь были маршрутки № 34 и 8, и на них можно было доехать, хотя они тоже едут по всему району, чтобы выехать к площади Калинина, — рассказала пенсионерка Алла Наумова.