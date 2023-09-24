«Стою минимум по 20–30 минут на остановке»: новосибирский микрорайон остался почти без транспорта

В августе жителей Родников лишили маршрутки
Ни маршрутки, ни автобуса
В августе жители Родников узнали, что маршрутка
Тогда жители Родников, а точнее новых ЖК, забили тревогу. Район остановки «Северная корона» остался практически без общественного транспорта, а микрорайон продолжают застраивать. В затруднительном положении, как рассказали местные жители, оказались ЖК «Северная корона», «Онега», «Инфинити», «Грин». Жители начали массово писать сообщения в НГС с жалобами.
— Нам всегда говорили, что вот будет метро или уберут аэродром и соединят дорогу с Красным проспектом напрямую. Сейчас выезда нет. Пробки на выезде из Родников — это давно. Дорога всегда обещается, а на самом деле пробки. У нас здесь были маршрутки
Несколько месяцев назад маршрутка
— «Восьмерку» отменили. Если раньше можно было уехать на 24-м, то теперь он уже полный приезжает. И до детского сада сложно доехать, — добавила Алла Наумова.
Жалобы в НГС поступили как от взрослых, так и от молодых жителей. Многие говорят, что проблема с транспортом обостряется уже несколько лет.
— Проживаю в доме
— Мы с мужем ветераны труда, вынуждены оплачивать проезд в маршрутке, так как автобус
— В нашу сторону на остановку ЖК «Северная корона» всегда проблематично добраться: и так было очень мало транспорта, сейчас вообще почти нет. Уже с 16:00 невозможно добраться даже с «Рассветной», автобусы и маршрутки заполнены. Я с маленьким ребенком стою минимум по 20–30 минут на остановке, чтобы попытаться сесть хоть в какой-нибудь автобус в нашу сторону. Сейчас тепло, а как мне быть в мороз -30 с четырехлетним сыном? 30 минут ждать? — написала также одна из жительниц.
Жители обратились не только к журналистам, но и написали письма в мэрию Новосибирска. Как отметили в пресс-центре, за 2023 год в общественную приемную поступило 31 обращение о проблемах с транспортом на остановке «Северная корона». В конце августа новосибирцы также написали массовое обращение в мэрию Новосибирска, которое подписали несколько десятков человек. Документ есть в распоряжении редакции.
Плюс автобус
Мэрия Новосибирска быстро отреагировала на жалобы жителей. С 1 сентября изменил маршрут автобус
— Таким образом, существенно увеличится количество предоставляемых пассажиро-мест для потенциальных пассажиров с жилмассива Родники, в первую очередь проживающих на улице Мясникова и на близлежащих улицах. Помимо количественных показателей по вместимости транспортных средств, запуск на улицу Мясникова дополнительного автобусного маршрута будет способствовать предоставлению более качественных транспортных услуг льготным категориям граждан, — отметили в мэрии Новосибирска.
Но, как объясняют местные жители, такое решение на проблему повлияло не сильно. Едет автобус долго и в обратную сторону часто переполнен.
— До ж/д вокзала теперь нет прямого транспорта. 13-й ведь туда не ходит, — отметил житель Родников.
— Вопрос решен только тем, что можно утром уехать нормально, так как у нас конечная на «Леруа Мерлен». Едет очень долго, объезжает весь микрорайон. Ехала с площади Ленина в субботу не в час пик и не по пробкам полтора часа. Маршрутка была быстрее. Конечно, хорошо, что автобус идет до обеих поликлиник, — отметила жительница Родников.
Хотя часть жителей 13-му автобусу рада и говорит, что это существенно изменило ситуацию. Например, Виктория (имя изменено) уезжает из Родников в районе 06:30 — как раз в это время проходит много автобусов
— Автобус
Правда, появилась другая проблема: основной транспорт для выезда с остановки «Северная корона» останавливается на одной стороне, а автобус
— Отсутствие остановочного павильона на противоположной от «Леруа Мерлен» стороне и беготня с одной остановки на другую (так как теперь 13-й останавливается на другой стороне от всех остальных маршрутов в город) в дребезги разбивает хорошее впечатление от 13-го маршрута, — написал житель Родников.
Не хватает водителей
Одной из проблем, которую подняли жители Родников, стал автобус
— Проведенный анализ работы по данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация» за август текущего года свидетельствует о недовыпуске подвижного состава после 20:00. Основной причиной сбоев в работе является нехватка водительского состава. Для соблюдения норм труда и отдыха, а также обеспечения безопасной перевозки пассажиров перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения, в связи с этим выполнение вечерних рейсов не представляется возможным, — объяснили в мэрии Новосибирска.
Также на то, что автобус не ездит после 20:00, влияют поломки автобусов и дорожная обстановка на улицах и магистралях. Перевозчик, как заверили в мэрии, предпринимает все меры, чтобы эту проблему решить.
А вот маршрутка
— Перевозчику указано на необходимость принятия оперативных мер по обеспечению планового выпуска транспортных средств на линию согласно договорным обязательствам, — добавили в пресс-центре.
Планы на 2024–2028 года
В пресс-центре мэрии отметили, что во всех новых спальных микрорайонах по мере увеличения площади застройки и сдачи домов возникает необходимость в увеличении количества общественного транспорта.
Так, в мэрии сейчас рассматривают решение разместить дополнительные остановки на улицах Красный проспект и Краузе. Кроме того, в стадии оформления находятся документы планирования регулярных перевозок на 2024–2028 годы. По ним с учетом новых домов планируют поменять схемы действующих маршрутов по территории Родников. О планах запустить новые маршруты на жилмассив в мэрии ничего не сообщили.
Еще одна проблема для пассажиров остановки «Северная корона» — ее просто нет. Там останавливается автобус, но павильон на одной из сторон не установлен. Если учитывать периодичность движения транспорта, о которой говорят жители, это еще больше усложняет ожидание: людям приходится ждать по 20–30 минут без возможности укрыться.
После информации об отмене маршрутки
В Новосибирске летом из-за новых схем движения по площади Труда обострилась проблема с проездом по транспортной развязки. Корреспонденты НГС задались вопросом, есть ли другие способы перебраться с берега на берег и насколько эффективны они могут быть. С этим вопросом мы обратились к экспертам.