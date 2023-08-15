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Маршрутка от Цветущей Плющихи до микрорайона Стрижи меняет путь: сравниваем две схемы

Транспорт будет заезжать на территорию жилмассива «Юбилейный»

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Новая схема движения маршрутки № 24 будет действовать с 16 августа

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С 16 августа маршрутка № 24 «Микрорайон Стрижи» — «Цветущая Плющиха» меняет схему движения — транспорт будет заезжать на жилмассив «Юбилейный».

По старой схеме маршрутка сворачивала с улицы Богдана Хмельницкого на Тайгинскую

По старой схеме маршрутка сворачивала с улицы Богдана Хмельницкого на Тайгинскую

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По старой схеме (в направлении микрорайона Стрижи) на улице Богдана Хмельницкого маршрутка шла до пересечения с Тайгинской, минуя остановки «Общежитие» и «Пос. Спартак», дальше до остановки «Ж/м Снегири», «Торговый центр», «Поликлиника».

После 16 августа маршрутка будет заезжать в ж/м «Юбилейный». То есть после остановки «АЗС» транспорт поворачивает на Дунаевского, маршрутка едет через остановки: «Магазин "Юбилейный"», «Библиотека (ул. Объединения)», «Макаренко», «Магазин (ж/м "Снегири")», дальше «Рассветная», «Торговый центр».

По новой схеме транспорт пойдет через Макаренко

По новой схеме транспорт пойдет через Макаренко

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Маршрут изменили с целью удовлетворения потребностей населения города и повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках, объяснил перевозчик.

Также с 16 августа меняется схема движения маршрута № 8. Теперь маршрутка будет ходить через аквапарк до Ясного Берега.

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