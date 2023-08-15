Маршрутка от Цветущей Плющихи до микрорайона Стрижи меняет путь: сравниваем две схемы

По старой схеме (в направлении микрорайона Стрижи) на улице Богдана Хмельницкого маршрутка шла до пересечения с Тайгинской, минуя остановки «Общежитие» и «Пос. Спартак», дальше до остановки «Ж/м Снегири», «Торговый центр», «Поликлиника».



После 16 августа маршрутка будет заезжать в ж/м «Юбилейный». То есть после остановки «АЗС» транспорт поворачивает на Дунаевского, маршрутка едет через остановки: «Магазин "Юбилейный"», «Библиотека (ул. Объединения)», «Макаренко», «Магазин (ж/м "Снегири")», дальше «Рассветная», «Торговый центр».