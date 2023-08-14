Через аквапарк в Ясный Берег: по Димитровскому мосту пустят популярную маршрутку — новая схема проезда

В Новосибирске с 16 августа меняется схема движения маршрутного такси
— Маршрут теперь идет не с остановки «Автопорт Калининский» через
До 16 августа маршрутное такси будет ходить по старой схеме — только по правому берегу, от автопорта до станции метро «Золотая Нива».
По словам перевозчика, маршрут изменили с целью удовлетворения потребностей населения города и повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках.
Недавно журналисты НГС решили провести эксперимент и добраться до микрорайона Ясный Берег разными способами, в том числе пешком и на самокате. Общественный транспорт не победил, но попал в тройку лидеров.