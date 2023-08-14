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Через аквапарк в Ясный Берег: по Димитровскому мосту пустят популярную маршрутку — новая схема проезда

Маршрутное такси № 8 больше не будет ездить до автопорта

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В новой схеме движения есть остановка «Аквапарк»

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В Новосибирске с 16 августа меняется схема движения маршрутного такси № 8. Теперь маршрутка будет ездить с одного на другой берег через аквапарк до микрорайона Ясный Берег.

— Маршрут теперь идет не с остановки «Автопорт Калининский» через ж/д вокзал до метро «Золотая Нива», а от метро «Золотая Нива» через аквапарк до микрорайона Ясный Берег, — рассказали о новой схеме движения транспорта в компании «ПАТП 1118», обслуживающей этот маршрут.

Новая схема движения маршрутки <nobr class="_">№ 8</nobr>

Новая схема движения маршрутки № 8

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До 16 августа маршрутное такси будет ходить по старой схеме — только по правому берегу, от автопорта до станции метро «Золотая Нива».

Схема маршрута до 16 августа

Схема маршрута до 16 августа

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По словам перевозчика, маршрут изменили с целью удовлетворения потребностей населения города и повышения качества обслуживания в пассажирских перевозках.

Недавно журналисты НГС решили провести эксперимент и добраться до микрорайона Ясный Берег разными способами, в том числе пешком и на самокате. Общественный транспорт не победил, но попал в тройку лидеров.

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ТранспортОбщественный транспортМаршруткаСхема движения
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