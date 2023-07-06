Будет весело, говорили они. Как журналистки НГС наперегонки перебирались через реку в час пик — необычный эксперимент

«Пешком было бы быстрее», — часто думают в пробках водители. «Да лучше б я автобус подождал», — мысленно в это время ворчат пешеходы. Все перемещения по Новосибирску в час пик — испытание на прочность. Особенно если речь идет о проблемных дорогах, где заторы собираются постоянно. Одна из них — Димитровский мост. Как раз за ним на левом берегу находится сразу несколько крупных новых жилых комплексов. Журналисты НГС решили проверить, какой из способов передвижения по городу в час пик лучше всего, и устроили гонку. Результаты соревнования между пешеходом, самокатчиком, велосипедистом, автомобилистом и пассажирами такси и общественного транспорта — в итоговом материале.
Старт нашей гонки был назначен на 18:00 от здания редакции на Ленина, 12. Задача была простой: добраться до шлагбаума ЖК «Ясный берег» у дома на улице Ясный Берег, 8 первым. Журналисты к идее отнеслись с энтузиазмом и виды передвижения распределились быстро: Алена Золотухина отправилась к месту назначения пешком, Настасья Медведева — на арендованном электросамокате, Анна Скок — на велосипеде, Анна Богданова — на личном авто. Маша Вьюн планировала ехать на такси, но в последний момент уступила его Анастасии Бичаковой, которая переехала в Новосибирск недавно, и пошла ловить автобус.
Такси Настя Бичакова вызвала даже заранее, в 17:54, но ждать в час пик его пришлось 16 минут.
— Мне пришлось одиноко стоять и предвкушать начало поездки, в то время как все мои коллеги, участвовавшие в эксперименте, уже разбежались, — рассказала она.
С начала соревнования лидировала Анна Богданова — весь процесс мы транслировали в Telegram-канал НГС, так что у читателей была возможность следить за тем, как журналистки преодолевают заветные километры и неожиданные препятствия. К 18:04 Анна уже преодолела треть Димитровского моста, когда ее начала стремительно догонять Анна Скок на велосипеде.
Еще через три минуты Маша Вьюн добралась до остановки. Маршрут для поездки ей построит 2ГИС: навигатор оценил время в пути в 22 минуты и предложил на выбор 5 автобусов и 2 маршрутки.
— Шла по улице Ленина, светило солнце, настроение было хорошим. Не обошлось без приключений: у Театра кукол в тени деревьев на лавочке спал мужчина, — отчиталась об успехах Маша.
Алена Золотухина к этому моменту пешком подобралась к выходу на мост. Не без приключений: по левой стороне по направлению к левому же берегу путь для пешеходов не самый комфортный (мы по нему уже как-то ходили).
— После театра «Красный Факел» началось интересное: перебежать дорогу до тоннеля (полустертый пешеходный переход игнорируется), потом сам тоннель, а после — бег с препятствиями, — рассказала Алена.
18:10. Анна Богданова доехала до пробки в 500 метрах от съезда к заветному шлагбауму, Анна Скок неумолимо настигает ее по мосту, Маша Вьюн поджидает автобус, Настя Бичакова — такси, Алена Золотухина пробирается по тоннелю под железной дорогой, а Настасья Медведева — кружит по развязкам на электросамокате.
— Еще рассматривая маршрут для этого вида транспорта от Ленина, 12 до «Ясного берега» в 2ГИС (возможность построить его для самоката появилась в приложении недавно), я поняла, что дело пахнет керосином, — позже призналась она. — С самого начала пути навигатор предлагал мне странные пути. Мне попадались либо бесконечные заборы, которыми огорожены многоэтажки почти всего Новосибирска, либо стройплощадки, заваленные песком и щебнем, где электросамокат, в отличие от того же велосипеда, не проедет. Омрачала ситуацию и бесконечная блокировка скорости арендного электротранспорта в жилой зоне. Время от времени самокат попросту отказывался ехать, а тащить его на себе — не лучшая перспектива. Ехать по автодорогам я боялась, хотя навигатор и туда меня отправлял регулярно. После 20 минут мучений я спросила у проходящего мимо мужчины, как мне выехать на мост. Он более-менее понятно пояснил, и я поехала. На половине пути никакой пешеходной или велосипедной дорожки не было, пришлось ехать по обочине проезжей части. Было очень страшно.
Анна Скок к этому моменту уже успела обогнать Анну Богданову в пробке и первой добраться до заветного шлагбаума. И после заявила, что не сомневалась в своей победе с самого начала. Правда, довольной она осталась только результатом — процесс ей удовольствия не доставил.
— Во-первых, у нас умереть как пыльно, а если учесть, что я двигалась (и соответственно, потела) довольно активно, к концу пути превратилась в маленькую свинку. После эксперимента я отправилась в душ, а одежда — в машинку. Если бы подобным образом я добиралась до работы, пришлось бы работать грязной, — объяснила она. — Во-вторых, спасибо 2ГИСу, что он начал строить маршруты для велосипедистов, но лучше бы он этого не делал. Изначально я хотела ехать по навигатору, но посмотрев на предложенный трек, отказалась от этой идеи: либо приехала бы последней, либо осталась бы где-то на Владимировской, намотанной на колесо большегруза. Наконец, в-третьих, довольно много водителей (процентов 20 по моим наблюдениям) забыли о том, как показывают повороты и остановку велосипедисты, на следующий день после сдачи теории. На дорогах приходится постоянно быть в напряжении: ни аудиокнижку не послушать, ни подумать о своем.
В 18:11 Алена преодолела лестницу вниз, которая «оказалась еще хуже, чем на Речном вокзале», и двинулась к следующей — наверх, на мост. Маша Вьюн как раз села на автобус
До Насти Бичаковой примерно в то же время добралось такси. Ну то есть как добралось.
— Вот, казалось бы, настал момент истины — мне пришло уведомление о том, что водитель приехал. Уже представляю себя мчащей на Ясный Берег, 8, но не тут-то было… Автомобиль прибыл на другой адрес, к соседнему зданию, — рассказала она. — Логично, что к соседнему зданию можно быстренько подойти. А для меня это стало настоящим адом. Во-первых, потому что я живу в Новосибирске всего несколько дней. А во-вторых, у меня пожизненный топографический кретинизм, и я абсолютно не умею пользоваться картами.
18:14. Анна Богданова ругается на новосибирские пробки: по геолокации участникам и зрителям гонки в редакции видно, что еще немного и ее догонит добравшаяся до нужной остановки Маша Вьюн.
— Примерно за 500 метров до съезда была пробка 9 баллов, так что простояла на мосту примерно половину времени всего пути, — рассказала Анна. — Я не превышала скоростной режим и пропустила несколько водителей, которые хотели побыстрее и на финише перестраивались в мой ряд. Это обычная практика для автомобилистов, я пропускаю через раз. Уверена, что автомобилистам нужно почаще вспоминать (а лучше повторять как мантру) поговорку: «Тише едешь, дальше будешь». Безопасность и внимательность — наше всё.
В этот момент Маша идет за жителями «Ясного берега» к месту назначения, а Алена — пробирается незнакомыми тропинками мимо предупреждающе лающих собак. 18:16, она уже успела один раз сбиться с маршрута, решив срезать. Идея идти пешком в «Ясный берег» ей уже разонравилась, и Алена в чате просит считать ее павшей с честью, если она куда-нибудь провалится.
— Импровизация — наше всё. Опять сбившись с маршрута, я прикинула: если вот тут пройти напрямую через кусты, найду таки нужную мне тропинку и лестницу вверх на мост. Опасалась найти труп или спящего бомжа. Удача оказалась на моей стороне: вышла к указанной в 2ГИС лестнице, не обнаружив ничего, кроме мусора, — рассказала позже она.
К 18:20 до шлагбаума у Ясного Берега, 8 добрались Анна Богданова и Маша Вьюн, которая буквально «дышала ей в бампер». Анна затем призналась, что хотя ей в гонке и выпала роль автомобилиста, она предпочла бы комфортный, идущий по расписанию общественный транспорт, на который можно рассчитывать в час пик.
Настя Бичакова примерно в то же время выбралась на мост под песню Джо Дассена Et si tu n'existais pas.
— Слева за окном мелькнул ЖК «Венеция», а справа — Обь, переливающаяся на солнышке, словно Средиземное море. Вся эта обстановка настолько понравилась мне, что я нескромно почувствовала себя Софи Лорен, — пошутила потом она, описывая свой опыт в незнакомом городе.
18:31. Алена Золотухина обогнала Настю на мосту и добежала до шлагбаума раньше такси. Микрорайон она в итоге оценила как «отрезанный от города» — по крайней мере, комфортного пешеходного маршрута к нему из центра нет.
Спустя 3 минуты на место прибыло такси, а вот последней оказалась Настасья Медведева на электросамокате, которую навигатор постоянно норовил завести куда-то не туда.
— Из-за неточностей навигатор показал мне, что спускаться нужно по лестнице, а не по дороге, которая была дальше. Прокатный самокат был просто неподъемным, и с лестницы я спускалась минут 10, постоянно приходилось останавливаться и отдыхать, — также объяснила задержку она.
Пока журналистки НГС соревновались, кто и на чём быстрее, читатели НГС в Telegram-канале активно предлагали новые маршруты через «ад», чтобы, видимо, жизнь нам мёдом не казалась. Редакция НГС новую точку для гонки пока не выбрала. Но мы подумаем.
Весной мы вместе с новосибирской мамой тестировали обледеневший пешеходный маршрут до поликлиники — он получился опасным.