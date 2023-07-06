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Эксперимент

Будет весело, говорили они. Как журналистки НГС наперегонки перебирались через реку в час пик — необычный эксперимент

У нас были автомобиль, такси, автобус, велосипед, самокат и две ноги. Кто добрался первым?

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Мы испробовали все доступные нам способы перебраться на другой берег в час пик быстро — разве что вплавь не рискнули

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«Пешком было бы быстрее», — часто думают в пробках водители. «Да лучше б я автобус подождал», — мысленно в это время ворчат пешеходы. Все перемещения по Новосибирску в час пик — испытание на прочность. Особенно если речь идет о проблемных дорогах, где заторы собираются постоянно. Одна из них — Димитровский мост. Как раз за ним на левом берегу находится сразу несколько крупных новых жилых комплексов. Журналисты НГС решили проверить, какой из способов передвижения по городу в час пик лучше всего, и устроили гонку. Результаты соревнования между пешеходом, самокатчиком, велосипедистом, автомобилистом и пассажирами такси и общественного транспорта — в итоговом материале.

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Видео: Антон Дигаев

Старт нашей гонки был назначен на 18:00 от здания редакции на Ленина, 12. Задача была простой: добраться до шлагбаума ЖК «Ясный берег» у дома на улице Ясный Берег, 8 первым. Журналисты к идее отнеслись с энтузиазмом и виды передвижения распределились быстро: Алена Золотухина отправилась к месту назначения пешком, Настасья Медведева — на арендованном электросамокате, Анна Скок — на велосипеде, Анна Богданова — на личном авто. Маша Вьюн планировала ехать на такси, но в последний момент уступила его Анастасии Бичаковой, которая переехала в Новосибирск недавно, и пошла ловить автобус.

Участницы гонки на старте — все пока довольны идеей посоревноваться

Участницы гонки на старте — все пока довольны идеей посоревноваться

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Такси Настя Бичакова вызвала даже заранее, в 17:54, но ждать в час пик его пришлось 16 минут.

— Мне пришлось одиноко стоять и предвкушать начало поездки, в то время как все мои коллеги, участвовавшие в эксперименте, уже разбежались, — рассказала она.

С начала соревнования лидировала Анна Богданова — весь процесс мы транслировали в Telegram-канал НГС, так что у читателей была возможность следить за тем, как журналистки преодолевают заветные километры и неожиданные препятствия. К 18:04 Анна уже преодолела треть Димитровского моста, когда ее начала стремительно догонять Анна Скок на велосипеде.

Кажется, путь на общественном транспорте — один из самых спокойных. Ну, не считая того, что сидячих мест в это время в салоне нет

Кажется, путь на общественном транспорте — один из самых спокойных. Ну, не считая того, что сидячих мест в это время в салоне нет

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Еще через три минуты Маша Вьюн добралась до остановки. Маршрут для поездки ей построит 2ГИС: навигатор оценил время в пути в 22 минуты и предложил на выбор 5 автобусов и 2 маршрутки.

— Шла по улице Ленина, светило солнце, настроение было хорошим. Не обошлось без приключений: у Театра кукол в тени деревьев на лавочке спал мужчина, — отчиталась об успехах Маша.

Алена Золотухина к этому моменту пешком подобралась к выходу на мост. Не без приключений: по левой стороне по направлению к левому же берегу путь для пешеходов не самый комфортный (мы по нему уже как-то ходили).

— После театра «Красный Факел» началось интересное: перебежать дорогу до тоннеля (полустертый пешеходный переход игнорируется), потом сам тоннель, а после — бег с препятствиями, — рассказала Алена.

18:10. Анна Богданова доехала до пробки в 500 метрах от съезда к заветному шлагбауму, Анна Скок неумолимо настигает ее по мосту, Маша Вьюн поджидает автобус, Настя Бичакова — такси, Алена Золотухина пробирается по тоннелю под железной дорогой, а Настасья Медведева — кружит по развязкам на электросамокате.

— Еще рассматривая маршрут для этого вида транспорта от Ленина, 12 до «Ясного берега» в 2ГИС (возможность построить его для самоката появилась в приложении недавно), я поняла, что дело пахнет керосином, — позже призналась она. — С самого начала пути навигатор предлагал мне странные пути. Мне попадались либо бесконечные заборы, которыми огорожены многоэтажки почти всего Новосибирска, либо стройплощадки, заваленные песком и щебнем, где электросамокат, в отличие от того же велосипеда, не проедет. Омрачала ситуацию и бесконечная блокировка скорости арендного электротранспорта в жилой зоне. Время от времени самокат попросту отказывался ехать, а тащить его на себе — не лучшая перспектива. Ехать по автодорогам я боялась, хотя навигатор и туда меня отправлял регулярно. После 20 минут мучений я спросила у проходящего мимо мужчины, как мне выехать на мост. Он более-менее понятно пояснил, и я поехала. На половине пути никакой пешеходной или велосипедной дорожки не было, пришлось ехать по обочине проезжей части. Было очень страшно.

Автомобиль Анны Богдановой лидировал, но уступил велосипеду Анны Скок в пробке

Автомобиль Анны Богдановой лидировал, но уступил велосипеду Анны Скок в пробке

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Анна Скок к этому моменту уже успела обогнать Анну Богданову в пробке и первой добраться до заветного шлагбаума. И после заявила, что не сомневалась в своей победе с самого начала. Правда, довольной она осталась только результатом — процесс ей удовольствия не доставил.

— Во-первых, у нас умереть как пыльно, а если учесть, что я двигалась (и соответственно, потела) довольно активно, к концу пути превратилась в маленькую свинку. После эксперимента я отправилась в душ, а одежда — в машинку. Если бы подобным образом я добиралась до работы, пришлось бы работать грязной, — объяснила она. — Во-вторых, спасибо 2ГИСу, что он начал строить маршруты для велосипедистов, но лучше бы он этого не делал. Изначально я хотела ехать по навигатору, но посмотрев на предложенный трек, отказалась от этой идеи: либо приехала бы последней, либо осталась бы где-то на Владимировской, намотанной на колесо большегруза. Наконец, в-третьих, довольно много водителей (процентов 20 по моим наблюдениям) забыли о том, как показывают повороты и остановку велосипедисты, на следующий день после сдачи теории. На дорогах приходится постоянно быть в напряжении: ни аудиокнижку не послушать, ни подумать о своем.

В 18:11 Алена преодолела лестницу вниз, которая «оказалась еще хуже, чем на Речном вокзале», и двинулась к следующей — наверх, на мост. Маша Вьюн как раз села на автобус № 14 — точнее, встала: свободных сидений не оказалось, а в салоне было очень душно и пахло бензином.

До Насти Бичаковой примерно в то же время добралось такси. Ну то есть как добралось.

— Вот, казалось бы, настал момент истины — мне пришло уведомление о том, что водитель приехал. Уже представляю себя мчащей на Ясный Берег, 8, но не тут-то было… Автомобиль прибыл на другой адрес, к соседнему зданию, — рассказала она. — Логично, что к соседнему зданию можно быстренько подойти. А для меня это стало настоящим адом. Во-первых, потому что я живу в Новосибирске всего несколько дней. А во-вторых, у меня пожизненный топографический кретинизм, и я абсолютно не умею пользоваться картами.

18:14. Анна Богданова ругается на новосибирские пробки: по геолокации участникам и зрителям гонки в редакции видно, что еще немного и ее догонит добравшаяся до нужной остановки Маша Вьюн.

— Примерно за 500 метров до съезда была пробка 9 баллов, так что простояла на мосту примерно половину времени всего пути, — рассказала Анна. — Я не превышала скоростной режим и пропустила несколько водителей, которые хотели побыстрее и на финише перестраивались в мой ряд. Это обычная практика для автомобилистов, я пропускаю через раз. Уверена, что автомобилистам нужно почаще вспоминать (а лучше повторять как мантру) поговорку: «Тише едешь, дальше будешь». Безопасность и внимательность — наше всё.

Заблудиться, выйдя на нужной остановке, не получится: все идут в ту же сторону

Заблудиться, выйдя на нужной остановке, не получится: все идут в ту же сторону

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В этот момент Маша идет за жителями «Ясного берега» к месту назначения, а Алена — пробирается незнакомыми тропинками мимо предупреждающе лающих собак. 18:16, она уже успела один раз сбиться с маршрута, решив срезать. Идея идти пешком в «Ясный берег» ей уже разонравилась, и Алена в чате просит считать ее павшей с честью, если она куда-нибудь провалится.

— Импровизация — наше всё. Опять сбившись с маршрута, я прикинула: если вот тут пройти напрямую через кусты, найду таки нужную мне тропинку и лестницу вверх на мост. Опасалась найти труп или спящего бомжа. Удача оказалась на моей стороне: вышла к указанной в 2ГИС лестнице, не обнаружив ничего, кроме мусора, — рассказала позже она.

К 18:20 до шлагбаума у Ясного Берега, 8 добрались Анна Богданова и Маша Вьюн, которая буквально «дышала ей в бампер». Анна затем призналась, что хотя ей в гонке и выпала роль автомобилиста, она предпочла бы комфортный, идущий по расписанию общественный транспорт, на который можно рассчитывать в час пик.

Настя Бичакова примерно в то же время выбралась на мост под песню Джо Дассена Et si tu n'existais pas.

— Слева за окном мелькнул ЖК «Венеция», а справа — Обь, переливающаяся на солнышке, словно Средиземное море. Вся эта обстановка настолько понравилась мне, что я нескромно почувствовала себя Софи Лорен, — пошутила потом она, описывая свой опыт в незнакомом городе.

18:31. Алена Золотухина обогнала Настю на мосту и добежала до шлагбаума раньше такси. Микрорайон она в итоге оценила как «отрезанный от города» — по крайней мере, комфортного пешеходного маршрута к нему из центра нет.

Спустя 3 минуты на место прибыло такси, а вот последней оказалась Настасья Медведева на электросамокате, которую навигатор постоянно норовил завести куда-то не туда.

— Из-за неточностей навигатор показал мне, что спускаться нужно по лестнице, а не по дороге, которая была дальше. Прокатный самокат был просто неподъемным, и с лестницы я спускалась минут 10, постоянно приходилось останавливаться и отдыхать, — также объяснила задержку она.

Пока журналистки НГС соревновались, кто и на чём быстрее, читатели НГС в Telegram-канале активно предлагали новые маршруты через «ад», чтобы, видимо, жизнь нам мёдом не казалась. Редакция НГС новую точку для гонки пока не выбрала. Но мы подумаем.

Все участницы гонки добрались до финиша без потерь. Моральные мы не учитывали

Все участницы гонки добрались до финиша без потерь. Моральные мы не учитывали

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Весной мы вместе с новосибирской мамой тестировали обледеневший пешеходный маршрут до поликлиники — он получился опасным.

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