Будет весело, говорили они. Как журналистки НГС наперегонки перебирались через реку в час пик — необычный эксперимент

Еще через три минуты Маша Вьюн добралась до остановки. Маршрут для поездки ей построит 2ГИС: навигатор оценил время в пути в 22 минуты и предложил на выбор 5 автобусов и 2 маршрутки.



— Шла по улице Ленина, светило солнце, настроение было хорошим. Не обошлось без приключений: у Театра кукол в тени деревьев на лавочке спал мужчина, — отчиталась об успехах Маша.



Алена Золотухина к этому моменту пешком подобралась к выходу на мост. Не без приключений: по левой стороне по направлению к левому же берегу путь для пешеходов не самый комфортный (мы по нему уже как-то ходили).

