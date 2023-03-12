«Там ступеньки, коляска, я, ребенок — ужас!» НГС прошел до поликлиники с мамой с коляской — опасный эксперимент

Тротуары Новосибирска могут стать опасным и тяжелым приключением и для обычного человека, а для мам, которые гуляют с колясками, это настоящее испытание. Узкие тропинки, отсутствие тротуаров вообще и ледяные пандусы — вот что ждет мам на прогулках в начале весны. Корреспонденты НГС прошлись с читательницей Елизаветой и ее сыном Михаилом до детской поликлиники в Октябрьском районе.
Пока мы ждали Елизавету с полуторагодовалым сыном Михаилом возле перекрестка Грибоедова и 3-го Интернационала, пожилой мужчина поскользнулся и упал. Для многих горожан в такое время года это привычное дело. Мы помогаем мужчине встать и уже с опаской ждем молодую маму.
Елизавета подходит достаточно уверенно. По дороге она объясняет, что с утра на этом участке дорогу уже почистили.
— Сегодня утром мы вышли гулять, тут трактор ездил, а до этого узкая тропинка была, вся покрытая льдом, — рассказала девушка.
Поликлиника находится в километре от дома Елизаветы. На этот короткий путь у нее с коляской уходит около 20 минут.
— Мы идем просто прямо, по пути будет один садик, потом другой. Тут еще школа искусств, дети маленькие ходят. У нас постоянно с детьми гуляют, с колясками, с санками, — объясняет девушка.
Елизавета обратилась в НГС после утренней прогулки 9 марта — тогда в городе было очень скользко из-за перепада температур.
Рядом с детским садом на улице 3-го Интернационала установлен привычный новосибирцам серый забор — практически посередине тротуара. С другой стороны край тротуара занят сугробами, которые остаются после уборки.
— Сейчас снегом присыпало, а утром было нереально скользко. Даже обычному человеку страшно идти. У нас тут появился заборчик и половину тротуара оттяпал. И сугробы вот тут лежат — их бы убрать. Дороги-то много на самом деле, — указывает Елизавета на участок пути.
Сибирячка отмечает, что падающих прохожих она видит редко, но многие поскальзываются. Один из самых сложных участков для Елизаветы и других мам с колясками — лестница возле здания на Никитина, 13. Пандус покрыт льдом, и спуститься или подняться большую часть времени невозможно. Елизавета выбирает вариант поднимать коляску по лестнице.
— Сейчас можно подняться по пандусу, снегом припорошило, но не рискну. А еще всё раскатывают, особенно детишки любят это делать. Сейчас бы вот не упасть, — комментирует процесс девушка.
Опасная лестница однажды чуть не стала причиной несчастного случая: на самом верху Елизавета с коляской едва не поскользнулась.
— Я начинаю на себя поднимать и чувствую, что сейчас поеду. Не дай бог что! Там ступеньки, коляска, я, ребенок — ужас. Внизу еще дорога. Я говорю: «Мама, держи меня». Если бы не было человека, мамы, я не знаю, как бы удержалась, — рассказала она.
Препятствием на пути могут стать и автомобили, которые паркуются на тротуаре. Один мы заметили посреди тротуара возле здания на Добролюбова, 16а. Но к моменту, когда Елизавета с коляской добралась до этого участка, автомобиль уехал. Девушка рассказала, что иногда приходится перетаскивать коляску по сугробам, чтобы обойти такие автомобили.
— Здесь узкая тропинка, сугробы, иногда стоит машина огромная — не пройти, — пожаловалась она.
— Может быть, кто-то скажет: «Идите другой дорогой». Но у нас одна дорога до поликлиники. Можно вдоль домов, но это не сильно удобнее — там мусорка и собаки бегают, — объясняет Елизавета.
— Летом тут неплохо, зимой одной практически невозможно гулять. С мужем или еще с кем-то выходить приходится. Мы элементарно можем застрять. Прохожие иногда помогают, но не всегда, — рассказала девушка.
Уже подходя к поликлинике, Елизавета пытается выбрать между дорожкой, по которой можно добраться быстрее, и тротуаром. Выбор падает на тротуар — тропинка не очень удобная.
Еще одним сложным местом оказывается парковка возле поликлиники — тротуар весь занят машинами. Мамы с колясками пропускают машины, машины пропускают мам с колясками — и всё это по вязкой колее и льду.
— Тут парковка справа и слева, и едет машина. И куда нам уходить? Вот я тут стою и теряю время. Вдруг опоздаю, а врач может и не принять. Даже сейчас — день будний, и машины без остановки ездят, — негодует Елизавета.
В четверг из-за перепада температур город покрылся льдом. Гололед не дал вовремя добраться до работы и журналистке НГС, чуть не отправив ее на больничный. В своей авторской колонке она предложила, как можно решить проблему с ледяными тротуарами.