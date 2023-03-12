«Там ступеньки, коляска, я, ребенок — ужас!» НГС прошел до поликлиники с мамой с коляской — опасный эксперимент

Пока мы ждали Елизавету с полуторагодовалым сыном Михаилом возле перекрестка Грибоедова и 3-го Интернационала, пожилой мужчина поскользнулся и упал. Для многих горожан в такое время года это привычное дело. Мы помогаем мужчине встать и уже с опаской ждем молодую маму.

Елизавета подходит достаточно уверенно. По дороге она объясняет, что с утра на этом участке дорогу уже почистили.

— Сегодня утром мы вышли гулять, тут трактор ездил, а до этого узкая тропинка была, вся покрытая льдом, — рассказала девушка.