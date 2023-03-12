СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняТрехлетний мальчик оказался заперт в квартире
Все новости
Все новости
Эксперимент

«Там ступеньки, коляска, я, ребенок — ужас!» НГС прошел до поликлиники с мамой с коляской — опасный эксперимент

Корреспонденты прошли около километра по заваленным снегом тротуарам, вязким колеям и обледеневшим пандусам

115

Елизавета каждый день поднимает коляску с ребенком, которая весит больше 20 килограммов

Поделиться

Тротуары Новосибирска могут стать опасным и тяжелым приключением и для обычного человека, а для мам, которые гуляют с колясками, это настоящее испытание. Узкие тропинки, отсутствие тротуаров вообще и ледяные пандусы — вот что ждет мам на прогулках в начале весны. Корреспонденты НГС прошлись с читательницей Елизаветой и ее сыном Михаилом до детской поликлиники в Октябрьском районе.

Пока мы ждали Елизавету с полуторагодовалым сыном Михаилом возле перекрестка Грибоедова и 3-го Интернационала, пожилой мужчина поскользнулся и упал. Для многих горожан в такое время года это привычное дело. Мы помогаем мужчине встать и уже с опаской ждем молодую маму.

Елизавета подходит достаточно уверенно. По дороге она объясняет, что с утра на этом участке дорогу уже почистили.

— Сегодня утром мы вышли гулять, тут трактор ездил, а до этого узкая тропинка была, вся покрытая льдом, — рассказала девушка.

Так выглядит почищенный утром тротуар к вечеру

Так выглядит почищенный утром тротуар к вечеру

Поделиться

Поликлиника находится в километре от дома Елизаветы. На этот короткий путь у нее с коляской уходит около 20 минут.

Елизавета ходит в поликлинику в среднем раз в месяц. Но иногда приходится ходить и три раза за месяц

Елизавета ходит в поликлинику в среднем раз в месяц. Но иногда приходится ходить и три раза за месяц

Поделиться

— Мы идем просто прямо, по пути будет один садик, потом другой. Тут еще школа искусств, дети маленькие ходят. У нас постоянно с детьми гуляют, с колясками, с санками, — объясняет девушка.

Елизавета обратилась в НГС после утренней прогулки 9 марта — тогда в городе было очень скользко из-за перепада температур.

К вечеру гололед присыпало снегом, передвигаться стало легче

К вечеру гололед присыпало снегом, передвигаться стало легче

Поделиться

Рядом с детским садом на улице 3-го Интернационала установлен привычный новосибирцам серый забор — практически посередине тротуара. С другой стороны край тротуара занят сугробами, которые остаются после уборки.

— Сейчас снегом присыпало, а утром было нереально скользко. Даже обычному человеку страшно идти. У нас тут появился заборчик и половину тротуара оттяпал. И сугробы вот тут лежат — их бы убрать. Дороги-то много на самом деле, — указывает Елизавета на участок пути.

Коляска Михаила во время прогулки застревала несколько раз

Коляска Михаила во время прогулки застревала несколько раз

Поделиться

Сибирячка отмечает, что падающих прохожих она видит редко, но многие поскальзываются. Один из самых сложных участков для Елизаветы и других мам с колясками — лестница возле здания на Никитина, 13. Пандус покрыт льдом, и спуститься или подняться большую часть времени невозможно. Елизавета выбирает вариант поднимать коляску по лестнице.

Елизавета поднимает коляску по ступенькам — по пандусу катить ее невозможно

Елизавета поднимает коляску по ступенькам — по пандусу катить ее невозможно

Поделиться

— Сейчас можно подняться по пандусу, снегом припорошило, но не рискну. А еще всё раскатывают, особенно детишки любят это делать. Сейчас бы вот не упасть, — комментирует процесс девушка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мы шли до поликлиники чуть больше 20 минут

Видео: Елизавета Шаталова

Опасная лестница однажды чуть не стала причиной несчастного случая: на самом верху Елизавета с коляской едва не поскользнулась.

— Я начинаю на себя поднимать и чувствую, что сейчас поеду. Не дай бог что! Там ступеньки, коляска, я, ребенок — ужас. Внизу еще дорога. Я говорю: «Мама, держи меня». Если бы не было человека, мамы, я не знаю, как бы удержалась, — рассказала она.

Часто Елизавете приходится обращаться за помощью к прохожим

Часто Елизавете приходится обращаться за помощью к прохожим

Поделиться

Препятствием на пути могут стать и автомобили, которые паркуются на тротуаре. Один мы заметили посреди тротуара возле здания на Добролюбова, 16а. Но к моменту, когда Елизавета с коляской добралась до этого участка, автомобиль уехал. Девушка рассказала, что иногда приходится перетаскивать коляску по сугробам, чтобы обойти такие автомобили.

— Здесь узкая тропинка, сугробы, иногда стоит машина огромная — не пройти, — пожаловалась она.

Большую часть пути из-за отсутствия тротуаров мамам приходится идти по автомобильной колее

Большую часть пути из-за отсутствия тротуаров мамам приходится идти по автомобильной колее

Поделиться

— Может быть, кто-то скажет: «Идите другой дорогой». Но у нас одна дорога до поликлиники. Можно вдоль домов, но это не сильно удобнее — там мусорка и собаки бегают, — объясняет Елизавета.

По тротуарам среди гаражей идти невозможно. Елизавета, как и все остальные прохожие, добирается по проезжей части

По тротуарам среди гаражей идти невозможно. Елизавета, как и все остальные прохожие, добирается по проезжей части

Поделиться

— Летом тут неплохо, зимой одной практически невозможно гулять. С мужем или еще с кем-то выходить приходится. Мы элементарно можем застрять. Прохожие иногда помогают, но не всегда, — рассказала девушка.

По пути Елизавета проходит и через рельсы трамвайной линии

По пути Елизавета проходит и через рельсы трамвайной линии

Поделиться

Уже подходя к поликлинике, Елизавета пытается выбрать между дорожкой, по которой можно добраться быстрее, и тротуаром. Выбор падает на тротуар — тропинка не очень удобная.

Тропинка, которая давала возможность добраться до цели быстрее, не очень широкая, и приходится поднимать коляску на бордюр

Тропинка, которая давала возможность добраться до цели быстрее, не очень широкая, и приходится поднимать коляску на бордюр

Поделиться

Еще одним сложным местом оказывается парковка возле поликлиники — тротуар весь занят машинами. Мамы с колясками пропускают машины, машины пропускают мам с колясками — и всё это по вязкой колее и льду.

— Тут парковка справа и слева, и едет машина. И куда нам уходить? Вот я тут стою и теряю время. Вдруг опоздаю, а врач может и не принять. Даже сейчас — день будний, и машины без остановки ездят, — негодует Елизавета.

Возле поликлиники весь тротуар занят припаркованными автомобилями

Возле поликлиники весь тротуар занят припаркованными автомобилями

Поделиться

В четверг из-за перепада температур город покрылся льдом. Гололед не дал вовремя добраться до работы и журналистке НГС, чуть не отправив ее на больничный. В своей авторской колонке она предложила, как можно решить проблему с ледяными тротуарами.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ГололедТротуарыМамыКоляска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter