«Полет был очень эффектный. Боль ужасная»: как жуткий гололед чуть не оставил журналистку НГС без ноги

Как быстрее добиться того, чтобы за тротуарами нормально следили? Может, забрать у чиновников машины хотя бы на пару дней? Пара таких полетов в попытке добраться на работу на общественном транспорте, и, думаю, бороться с гололедом они будут охотнее.