«Полет был очень эффектный. Боль ужасная»: как жуткий гололед чуть не оставил журналистку НГС без ноги

В Новосибирске из-за перепадов температуры тротуары и дороги покрылись льдом. Передвигаться по городу стало непросто, люди поскальзываются и получают травмы. Сегодня утром гололед не дал вовремя добраться до работы и журналистке НГС, чуть не отправив ее на больничный. В своей авторской колонке она предложила, как можно решить проблему с ледяными тротуарами.
Утро 9 марта выдалось в Новосибирске солнечным, слегка морозным и шокирующим ценами на такси. После дневной оттепели улица Есенина в Дзержинском районе превратилась в настоящую ледяную полосу препятствий, которую еще и припорошило снежком.
Собрав волю в кулак и горя желанием как можно скорее вновь радовать любимых читателей своими материалами, я устремилась на работу. Желание приехать в офис пораньше после окончания больничного чуть не обернулось для меня новым больничным.
Со стороны, наверное, это выглядело очень смешно. Нужно как-нибудь снять отважных дзержинцев, которые проявляют удивительную гибкость и смелость, добираясь на работу. Мне удавалось удержаться на ногах практически весь путь до остановки, но на финальном отрезке моя бдительность и физподготовка, увы, подвели. Под коварным снежком оказался лед.
Всплеснув руками, я рухнула вперед, ударившись коленом и рукой. Полет был очень эффектный, я ведь пыталась удержаться на ногах. Боль ужасная. Слезы сначала брызнули от боли, а затем от обиды. Полежать и порыдать на льду неравнодушные дзержинцы мне не дали. Спасибо всем, кто, рискуя собственным здоровьем на этом адском гололеде, кинулся меня поднимать.
Поехала к врачу — очень боялась, что серьезно повредила ногу. В моем случае обошлось ушибами, огромной раздутой коленкой и ссадинами на руках. Но для многих новосибирцев отвратительное состояние тротуаров заканчивается более печально.
По пути на работу подумала, как и кого нужно наказать за такое состояние тротуара. Представила то количество жалоб, которые придется написать, количество полученных отписок от всех и вся, перспективу идти в суд и поняла, что пока не будет эффективной и быстрой системы обратной связи и наказания — тротуары останутся в таком же состоянии. А новосибирцы продолжат ломать руки, ноги, получать ушибы и ссадины.
Как быстрее добиться того, чтобы за тротуарами нормально следили? Может, забрать у чиновников машины хотя бы на пару дней? Пара таких полетов в попытке добраться на работу на общественном транспорте, и, думаю, бороться с гололедом они будут охотнее.