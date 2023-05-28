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Лестница на речном или яма на Котовского? Этот тест пройдет только настоящий новосибирец

Один социальный мем пришел на смену другому, но оба символизируют состояние города

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На первый взгляд яма на Котовского и лестница на речном вокзале не похожи, но сколько же у них общего!

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Одним из самых медийных мест в Новосибирске в последнее время стала лестница, ведущая с улицы Восход на станцию электричек и к метро «Речной вокзал». Увы, причиной стали не красота и удобство спуска, а невозможность начать ее ремонт. Сроки постоянно сдвигаются, а пассажиры уже построили дублирующую лестницу, после успешного восхождения по которой можно задуматься о сдаче нормативов на КМС по горному туризму. За медийным успехом Лестницы на речном (она давно заслужила право писаться с большой буквы) новосибирцы позабыли о ее предшественнице, когда-то не менее известной Яме на Котовского. У этих «достопримечательностей» города много общего, но немало и различий. Мы решили проверить, отличите ли вы подъем от спуска, а лестницу — от ямы. Этот тест пройдет только настоящий новосибирец!

На лестницу привезли даже стройматериалы, а вот работы так и не провели

На лестницу привезли даже стройматериалы, а вот работы так и не провели

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По весне Котовского превращалась в аквапарк, а неубиваемая яма была неприятным сюрпризом на его дне

По весне Котовского превращалась в аквапарк, а неубиваемая яма была неприятным сюрпризом на его дне

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