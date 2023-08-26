Как проскочить «кольцо ада»? Выясняем, есть ли альтернативные проезды мимо площади Труда и какие у них минусы

При этом автоэксперт наметил четыре возможных варианта обмануть пробку на площади Труда: проехать через Бугринский мост, Октябрьский мост, Станционную или воспользоваться метро. Но у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Бугринский мост

Самый красивый мост Новосибирска также является самым дальним от центра города. К нему сложно доехать из центра левого берега, и ехать придется по улице Ватутина, на которой также можно застрять.

— Про этот мост не просто так говорят, что он «из ниоткуда переносит в никуда». По факту он просто перетаскивает трафик с левого берега, с Ватутина и Мира, на улицу Большевистскую. И лишь малая часть транспортного потока уходит на Бердское шоссе. Опять человек попадает в пробку, но уже на Большевистской, — отмечает Вячеслав Ашурков.