Как проскочить «кольцо ада»? Выясняем, есть ли альтернативные проезды мимо площади Труда и какие у них минусы

В Новосибирске снова обострились пробки на площади Труда. В августе из-за строительства четвертого моста в очередной раз поменяли схему движения, а вскоре мэрия предложила новые меры для уменьшения проблемы с пробками. Жители города стали вступать в активные споры и писать в соцсетях о том, как стоят по два часа в заторах и опаздывают на работу. Корреспонденты НГС задались вопросом, есть ли другие способы перебраться с берега на берег и насколько эффективны они могут быть. С этим вопросом мы обратились к экспертам.
«Никакого противоядия не существует»
Руководитель Федерации автовладельцев в Новосибирске Вячеслав Ашурков отметил, что даже если люди начнут объезжать площадь Труда, то количество пробок не уменьшится. Эти «лазейки» также встанут.
— По факту получается, что есть конечное количество выездов и есть определенная масса автомобилей, как бы мы ни тасовали пути, это количество автомобилей всё равно как-то должно проехать на другой берег. Поэтому если сейчас на площади Труда пробки и люди начнут ездить альтернативными путями, то они просто забьют и другие пути. Никакого противоядия не существует, — рассказал Вячеслав Ашурков.
При этом автоэксперт наметил четыре возможных варианта обмануть пробку на площади Труда: проехать через Бугринский мост, Октябрьский мост, Станционную или воспользоваться метро. Но у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
Бугринский мост
Самый красивый мост Новосибирска также является самым дальним от центра города. К нему сложно доехать из центра левого берега, и ехать придется по улице Ватутина, на которой также можно застрять.
— Про этот мост не просто так говорят, что он «из ниоткуда переносит в никуда». По факту он просто перетаскивает трафик с левого берега, с Ватутина и Мира, на улицу Большевистскую. И лишь малая часть транспортного потока уходит на Бердское шоссе. Опять человек попадает в пробку, но уже на Большевистской, — отмечает Вячеслав Ашурков.
При этом Большевистская не простая улица еще и в плане организации движения: там множество светофоров и перекрестков.
Октябрьский мост
Главное преимущество Октябрьского моста, по мнению автоэксперта, — его длина: он самый короткий. И даже если на нем есть пробка, то на правом берегу с Октябрьского моста можно уехать в любую точку города: через Большевистскую, Восход, Зыряновскую.
— Поэтому у Октябрьского моста интереснее ситуация. Но туда еще надо попасть, — объясняет новосибирец.
К Октябрьскому мосту на левом берегу ведут три дороги: улица Блюхера, проспект Карла Маркса и улица Немировича-Данченко. Основной поток, как отмечает Вячеслав Ашурков, идет по Немировича-Данченко. Эта улица объединяет потоки с Ленинского и Кировского районов.
— По Карла Маркса идет определенное количество автомобилей, и, может быть, чуть меньше — по Блюхера. Но основная масса идет по Немировича-Данченко. По мне, так там 70% этого трафика проходит, который выходит в эту точку въезда на мост, — считает руководитель новосибирского ФАР.
Через железную дорогу
Еще один вариант «проскочить» — поехать по Станционной. Она ведет на развязку между площадью Труда и площадью Энергетиков. На Станционную можно попасть по улице Порт-Артурской, но ее пересекает железная дорога.
— По ней много ходит электричек и грузовых поездов. Можно пролететь, а можно встать. Как в казино, сорвать куш и объехать пробку, а можно поставить всё на зеро и остаться с носом. Здесь как повезет, — объяснил руководитель ФАР.
По мнению автоэксперта, на этом месте давно напрашивается развязка, которая позволила бы распределить транспортные потоки. Можно сделать виадук, который позволит проезжать машине поверху. Или же, на примере развязки в Кольцово, пустить автомобили под путями.
— У нас ни того, ни другого еще не то чтобы не сделано, а даже не проектируется. Кроме того, Порт-Артурская очень узкая улица, — добавил Вячеслав Ашурков. При этом по Порт-Артурской едет большое количество автомобилей.
Метро
Один из вариантов, как добраться с левого берега на правый и обратно без пробок, — метро. Как отмечает Вячеслав Ашурков, он пользуется этим способом, чтобы добраться до тех мест, которые в шаговой доступности от станций.
— А если мы просто говорим о том, чтобы перетащить пассажиропоток с одного берега на другой, то возникает вопрос: а дальше его куда? На мой взгляд, слабо развит общественный транспорт, чтобы закрывать потребности жителей и гостей Новосибирска. К нему много вопросов сейчас и по техническому состоянию, и по тому, как маршруты положены, — объясняет автоэксперт.
Слабое развитие общественного транспорта, по мнению Вячеслава Ашуркова, не позволяет использовать в полной мере все преимущества метро. Житель города мог бы оставлять свой транспорт возле станции и дальше передвигаться на метро, но тут возникает вопрос с парковками.
— Получается, житель левого берега правдами и неправдами доехал до площади Маркса, а куда он машину денет? Перехватывающих парковок сейчас нет, хотя депутаты лет 15 об этом говорят. Но по какой-то причине эти парковки не появляются, — объясняет автоэксперт.
По мнению руководителя ФАР, перехватывающие парковки нужны на «Речном вокзале», на площадях Маркса, Калинина и возле «Золотой Нивы».
Нужно транспортное моделирование
Координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО Александр Стефанов утверждает, что вопрос площади Труда относится к транспортному моделированию. Должна быть изучена взаимоувязка транспортных потоков между районами.
— Здесь достаточно серьезная работа, и как ее выполнять, понятно. Есть средства математического моделирования для выполнения этой работы. То, что ее необходимо делать, — это абсолютно очевидно. С большой степенью вероятности, по той информации, что есть у меня, такая работа не выполнялась, — объяснил автоэксперт.
То, что поток автомобилей и как он двигается, не изучается, видно по транспортному устройству города. По мнению Александра Стефанова, дорожные знаки, ограждения, разметка должны быть выполнены с учетом этой модели.
— Начинать нужно с малого. Для начала организовать по приятым решениям дорожное движение, правильно разместить разметку, правильно сделать распределение потоков, чтобы перестроение не осуществлялось непосредственно на перекрестке. Обеспечить контроль соблюдения ПДД. Чтобы водители сами себя не блокировали на перекрестках, и параллельно заниматься моделированием, расчетом трафика и смотреть, как по существующей сети эти потоки распределить, — объясняет Александр Стефанов.
Имея всю нужную информацию, чиновники смогут сделать какие-то участки дорог односторонними, где-то организовать реверсивное движение. И так пробки могут стать намного меньше.
— Например, у нас улица Котовского — она разделена по пять метров напополам. Хотя эту улицу можно сделать трехполосной: по очереди две полосы в одну сторону, две — в другую. Машины уже будут по-другому этот участок проезжать, — приводит пример автоэксперт.
Такой пример показывает, что даже без серьезных бюджетов можно улучшить дорожную ситуацию в городе. А это касается многих вещей — светофоров, их синхронизации, разделительных полос. Александр Стефанов считает, что это должно быть обычной штатной работой чиновников.
При этом простой человек, по мнению Стефанова, выбирает маршрут по самому оптимальному пути. И для многих это остается площадь Труда.
Димитровский мост, например, сам часто бывает «зеленым», и проблема в основном только с подъездом к нему.
На Октябрьском мосту сейчас проходит ремонт, который закончится только в следующем году. Всё это время проезд по мосту ограничен и сужен. Хотя сама развязка на левом берегу у моста, по мнению Александра Сафронова, оптимальна и стала намного лучше после ремонта развязки. Но мелкие моменты всё-таки возникают. Например, недавно у ЖК «Панорама» появились блоки, которые должны были улучшить проезд по Немировича-Данченко. Но это сильно затруднило выезд из ЖК.
Третий мост — Бугринский — сейчас считается самым свободным для проезда. Он спокойно справляется с нагрузкой.
— Если посчитать, тот объем транспорта, который он снял с Октябрьского моста, то это большой объем. Это тысячи автомобилей, которые не едут на дамбу ГЭС, не едут на Октябрьский. А работает ли он со стопроцентной отдачей? Вопрос открытый, безусловно, — объясняет Координатор дорожной инспекции ОНФ.
Чтобы узнать, как справляется Бугринский мост, нужно проводить мониторинг дорожного движения. А без этих данных, считает автоэксперт, мы можем только угадывать, насколько мост хорошо работает.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже высказался по проблеме пробок на площади Труда и решений, которые приняла мэрия для уменьшения проблем с заторами на левом берегу. В целом он считает, что кардинально проблема будет решена после строительства.
Что еще почитать по теме?
Как в Новосибирске появилась и исчезла площадь Маркса — здесь ждали парк, а выросли 8 торговых центров.
Автобусов нет, таксисты ехать отказываются: как добраться до аэропорта в Новосибирске — мы изучили все варианты.
«Блоки убрали, но поворот запрещен»: как ездить жителям ЖК, которым перекрыли выезд, — мнение автоэксперта.