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Автобусов нет, таксисты ехать отказываются: как добраться до аэропорта в Новосибирске — мы изучили все варианты

Такси из аэропорта подорожало — НГС нашел альтернативу

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Аэропорт Толмачево находится в 30 минутах езды на машине из центра Новосибирска, но без машины добраться до него бывает не так просто

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Жители Новосибирска начали массово жаловаться на выросшие тарифы такси до аэропорта Толмачево и на отказывающихся туда ехать таксистов. Сложности в особенности возникают у тех, кто хочет уехать из аэропорта ночью — общественный транспорт в это время не ходит. Корреспондент НГС изучила альтернативные способы добраться до аэропорта из центра Новосибирска и узнала, сколько это будет стоить.

Автобусы

По данным сайта аэропорта, первый автобус № 111э (в городе его еще называют «снежинкой» — по логотипу аэропорта на борту) уезжает в 4 утра. До вокзала Новосибирск-Главный автобус доезжает за 55 минут, а выезжает из аэропорта каждые полчаса, но только до 23:30.

С вокзала автобус начинает ездить в 5 утра, также ездит каждые полчаса и заканчивает маршрут в 00:30. Проезд стоил 52 рубля, но в июне на маршрут вышли новые автобусы, а стоимость проезда выросла до 80 рублей за пассажира и 50 рублей — за багаж.

Маршрут № 112 курсирует между площадью Маркса и аэропортом Толмачево. Первый автобус отъезжает от аэропорта в 05:45 утра, последний — в 21:30. В пути придется провести 30 минут, такой же интервал между автобусами. С площади Маркса до аэропорта автобус ездит с 05:45 до 20:30. Стоимость проезда — 32 рубля.

На левый берег от аэропорта также ходит маршрут № 101. Конечная остановка автобуса — «Областная больница» на улице Немировича-Данченко. Первый рейс из аэропорта — в 7 утра, а проезд, по данным сайта wikiroutes.info, стоит 35 рублей.

Автобус № 101 ездит раз в несколько часов

Автобус № 101 ездит раз в несколько часов

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Через Толмачево также проезжает маршрут № 122: он выезжает с улицы Степной в городе Обь, проходит через аэропорт и дальше едет до площади Маркса. Из аэропорта первый автобус отправляется в 05:50.

Самый поздний маршрут — в 22:50

Самый поздний маршрут — в 22:50

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Четыре раза в день из аэропорта можно уехать в Краснообск — туда ездит маршрут № 124. Проезд, по данным сайта wikiroutes.info, стоит 30 рублей.

Первый рейс из аэропорта отправляется в 08:10

Первый рейс из аэропорта отправляется в 08:10

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Также из аэропорта с 05:20 утра ездит одно маршрутное такси — № 312. Интервал между рейсами составляет от 5 до 20 минут, а стоимость проезда, по данным сайта wikiroutes.info, — 38 рублей.

В сравнении с питерским и московским аэропортами, в Толмачево ночью общественный транспорт не ходит. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Министерства транспорта с просьбой прокомментировать большой разрыв между рейсами.

Такси

В июне новосибирцы стали жаловаться на то, что таксисты сервиса «Яндекс» в Толмачево не хотят ехать из-за проверок ГИБДД. Оказалось, что с подобной проблемой сталкиваются многие горожане. При этом в среднем из центра города такси до Толмачево стоит 600–800 рублей (цены могут меняться в зависимости от времени дня).

Как рассказала читательница НГС Мария, в июле она ночью собиралась уехать из аэропорта Толмачево. Автобусы в это время не ходят, ждать такси пришлось около 20 минут, а поездка обошлась в 1200 рублей.

Обычно, чтобы не ждать такси и успеть в аэропорт, советуют заказать такси на фиксированное время. Правда, как рассказала читательница НГС, это не панацея.

— Мы чуть не опоздали на рейс. Самолет в Москву 3 июля в 10 утра. Мы подстраховались: как обычно, вызвали такси вечером на фиксированное время. Утром машины не было. Стали звонить — нам сказали, что машину не нашли. Стали по очереди вызывать все такси города в течение часа — машин нет. Хорошо, сын был еще дома, не уехал на работу, — вспомнила сибирячка.

Трансфер

Одна из читательниц НГС рассказала, что пользуется трансфером, чтобы добраться до аэропорта.

— Мне кажется, это правда непросто, когда время вылета или количество чемоданов такое, что на 111Э не поедешь. На такси надежды нет никакой. Может, в пору отпусков людям интересно, как можно гарантированно добраться в аэропорт, не получив нервный срыв, — предложила читательница Анна.

Трансферы дороже, чем такси

Трансферы дороже, чем такси

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Новосибирский сервис i'way предлагает трансфер до аэропорта Толмачево за 1100 рублей. В приложении можно установить удобное время и день, есть разделение на комфорт и эконом.

Приложение Gettransfer предлагает поехать от 1464 рублей. В приложении также можно написать имя для таблички, если нужно кого-то встретить в аэропорту.

Доехать можно как за 30 рублей, так и за 1500 рублей

Доехать можно как за 30 рублей, так и за 1500 рублей

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Каршеринг

Если у вас есть права, то доехать до аэропорта можно и на арендованной машине. В Новосибирске есть несколько компаний каршеринга. Чтобы воспользоваться сервисами, вам надо будет сфотографировать паспорт, права и привязать их в приложении.

В приложении cars7 аренда автомобиля стоит от 7 рублей в минуту за небольшое авто, до 10 рублей в минуту за автомобиль бизнес-класса. По данным 2ГИС, ехать на автомобиле из центра города в Толмачево около 30 минут — то есть поездка на небольшом автомобиле обойдется в 210 рублей.

Можно выбрать машины разных классов

Можно выбрать машины разных классов

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В «Делимобиле» цены в несколько раз выше. В приложении цена назначается в зависимости от машины, которую вы берете. Доехать на KIA Rio за 30 минут на машине обойдется в 570 рублей.

При выборе каршеринга стоит уделить внимание пользовательским соглашениям в случае ДТП. Скорее всего, они различаются.

Электричка

Дольше и с меньшим комфортом до аэропорта можно добраться на электричке. От станции Правая Обь до станции Аэрофлот ехать 52 минуты — зато это поможет избежать пробок. Полный билет для взрослого, по данным сайта «Экспресс-пригород», стоит 30 рублей.

Электрички ходят достаточно часто, но, опять же, не ночью

Электрички ходят достаточно часто, но, опять же, не ночью

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Со станции Аэрофлот до аэропорта можно добраться на автобусе № 112. На дорогу уйдет еще дополнительно 17 минут.

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