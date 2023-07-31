Автобусов нет, таксисты ехать отказываются: как добраться до аэропорта в Новосибирске — мы изучили все варианты

Жители Новосибирска начали массово жаловаться на выросшие тарифы такси до аэропорта Толмачево и на отказывающихся туда ехать таксистов. Сложности в особенности возникают у тех, кто хочет уехать из аэропорта ночью — общественный транспорт в это время не ходит. Корреспондент НГС изучила альтернативные способы добраться до аэропорта из центра Новосибирска и узнала, сколько это будет стоить.
Автобусы
По данным сайта аэропорта, первый автобус
С вокзала автобус начинает ездить в 5 утра, также ездит каждые полчаса и заканчивает маршрут в 00:30. Проезд стоил 52 рубля, но в июне на маршрут вышли новые автобусы, а стоимость проезда выросла до 80 рублей за пассажира и 50 рублей — за багаж.
Маршрут № 112 курсирует между площадью Маркса и аэропортом Толмачево. Первый автобус отъезжает от аэропорта в 05:45 утра, последний — в 21:30. В пути придется провести 30 минут, такой же интервал между автобусами. С площади Маркса до аэропорта автобус ездит с 05:45 до 20:30. Стоимость проезда — 32 рубля.
На левый берег от аэропорта также ходит маршрут
Через Толмачево также проезжает маршрут
Четыре раза в день из аэропорта можно уехать в Краснообск — туда ездит маршрут
Также из аэропорта с 05:20 утра ездит одно маршрутное такси —
В сравнении с питерским и московским аэропортами, в Толмачево ночью общественный транспорт не ходит. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Министерства транспорта с просьбой прокомментировать большой разрыв между рейсами.
Такси
В июне новосибирцы стали жаловаться на то, что таксисты сервиса «Яндекс» в Толмачево не хотят ехать из-за проверок ГИБДД. Оказалось, что с подобной проблемой сталкиваются многие горожане. При этом в среднем из центра города такси до Толмачево стоит 600–800 рублей (цены могут меняться в зависимости от времени дня).
Как рассказала читательница НГС Мария, в июле она ночью собиралась уехать из аэропорта Толмачево. Автобусы в это время не ходят, ждать такси пришлось около 20 минут, а поездка обошлась в 1200 рублей.
Обычно, чтобы не ждать такси и успеть в аэропорт, советуют заказать такси на фиксированное время. Правда, как рассказала читательница НГС, это не панацея.
— Мы чуть не опоздали на рейс. Самолет в Москву
Трансфер
Одна из читательниц НГС рассказала, что пользуется трансфером, чтобы добраться до аэропорта.
— Мне кажется, это правда непросто, когда время вылета или количество чемоданов такое, что на 111Э не поедешь. На такси надежды нет никакой. Может, в пору отпусков людям интересно, как можно гарантированно добраться в аэропорт, не получив нервный срыв, — предложила читательница Анна.
Новосибирский сервис i'way предлагает трансфер до аэропорта Толмачево за 1100 рублей. В приложении можно установить удобное время и день, есть разделение на комфорт и эконом.
Приложение Gettransfer предлагает поехать от 1464 рублей. В приложении также можно написать имя для таблички, если нужно кого-то встретить в аэропорту.
Каршеринг
Если у вас есть права, то доехать до аэропорта можно и на арендованной машине. В Новосибирске есть несколько компаний каршеринга. Чтобы воспользоваться сервисами, вам надо будет сфотографировать паспорт, права и привязать их в приложении.
В приложении cars7 аренда автомобиля стоит от 7 рублей в минуту за небольшое авто, до 10 рублей в минуту за автомобиль бизнес-класса. По данным 2ГИС, ехать на автомобиле из центра города в Толмачево около 30 минут — то есть поездка на небольшом автомобиле обойдется в 210 рублей.
В «Делимобиле» цены в несколько раз выше. В приложении цена назначается в зависимости от машины, которую вы берете. Доехать на KIA Rio за 30 минут на машине обойдется в 570 рублей.
При выборе каршеринга стоит уделить внимание пользовательским соглашениям в случае ДТП. Скорее всего, они различаются.
Электричка
Дольше и с меньшим комфортом до аэропорта можно добраться на электричке. От станции Правая Обь до станции Аэрофлот ехать 52 минуты — зато это поможет избежать пробок. Полный билет для взрослого, по данным сайта «Экспресс-пригород», стоит 30 рублей.
Со станции Аэрофлот до аэропорта можно добраться на автобусе
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