Автобусов нет, таксисты ехать отказываются: как добраться до аэропорта в Новосибирске — мы изучили все варианты

Автобусы

По данным сайта аэропорта, первый автобус № 111э (в городе его еще называют «снежинкой» — по логотипу аэропорта на борту) уезжает в 4 утра . До вокзала Новосибирск-Главный автобус доезжает за 55 минут, а выезжает из аэропорта каждые полчаса, но только до 23:30.

С вокзала автобус начинает ездить в 5 утра, также ездит каждые полчаса и заканчивает маршрут в 00:30. Проезд стоил 52 рубля, но в июне на маршрут вышли новые автобусы, а стоимость проезда выросла до 80 рублей за пассажира и 50 рублей — за багаж.

