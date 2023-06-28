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Капсульный отель появится в новом терминале Толмачево

Кроме того, там планируется открытие Duty Free и Duty Paid

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Пока в новосибирских аэропортах и вокзалах нет подобных отелей

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В новом терминале Толмачево появится капсульный отель. Об этом на X Международном сибирском транспортном форуме сообщил заместитель директора авиационной коммерческой деятельности аэропорта Игорь Леонтьев.

— В ближайшее время планируется организация капсульного отеля, также открытие магазинов Duty Free и Duty Paid, — сказал Леонтьев.

Капсульный отель — один из вариантов отелей, представляющий собой небольшие спальные ячейки, расположенные друг над другом. У каждого гостя есть свое личное пространство. Как и хостелы, капсульные отели — это бюджетный способ остановиться в чужом городе на ночь или на несколько дней.

Он отметил, что зона ритейла в новом терминале «получила существенное развитие». Она увеличилась по площади практически в 2 раза: с 3 до 5 тысяч квадратных метров. Там работает 17 точек общепита и 35 точек ритейла.

Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в «Москва-Сити». Терминал планировалось завершить в 2022 году, но сроки несколько раз переносили. В итоге его открыли в феврале 2023 года, но только на прилет внутренних авиалиний всех авиакомпаний, кроме S7. В марте НГС прогулялся по терминалу и посмотрел, как он работает.

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