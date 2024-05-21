«Решили сэкономить и совершили ошибку»: блогерша из Сибири вылетела из ТВ-шоу — ее соперники ликовали

Искандарова была расстроена тем, что не смогла дойти до финала Источник: Сокровища императора / Rutube.ru











Уроженку Кемерова популярного блогера Евгению Искандарову выгнали из шоу на ТНТ «Сокровище императора» (16+), съемки которого проходят в Китае. Команда девушки медленнее всех выполнила задания и выбыла за шаг от финала, нахождение в котором ей как сильной участнице прогнозировали не только зрители, но и сами ведущие телепрограммы.



В шоу Искандарова участвовала вместе с подругой Кариной Кокс, девушки «охотились» за сокровищем в 13 млн рублей. Команду «желтых» считали одной из самых сильных и гарантировали победу. В десятом выпуске рейтингового шоу артистам и блогерам вновь нужно было пройти несколько испытаний, в том числе побороть языковой барьер, и добраться до конечной точки — гонга.



В прошлой серии программы блогерша из Кемерова пришла к финишу первая, поэтому на новом этапе её команда имела преимущество по времени — им разрешили стартовать раньше всех.



На одном из испытаний «желтые» решили сэкономить деньги, не брать такси и добраться на китайском метро, что и стало их тотальной ошибкой. Потеряв много времени, девушки всё же нашли машину, но водитель их не понял и увез в другую точку.



В итоге Искандарова и ее подруга отстали от других команд и добрались до гонга последними, из-за чего автоматически выбыли из шоу и лишились главного приза — миллион юаней (~13 млн рублей).



— Мне очень хотелось победить, у меня менталитет победителя, и я злюсь на себя, то, что мы не победили. Я сейчас улыбаюсь, а у меня на душе тяжелый желтый камень. Но надо учиться принимать поражения достойно, — сказала Искандарова ведущим.



При этом проигрыш «желтых» другие участники встретили ликованием, назвав это «супер победой» и «лучшим днем на проекте».



После выхода серии Искандарова написала в соцсетях, что ей было «очень жаль» уйти с проекта.

— Потому что ни я, ни Карина не дали слабину ни разу в этом шоу. Проходили испытания на максимуме своих физических и умственных способностей. Вас благодарим очень сильно, ведь вы дали нам уверенность в том, что мы не какие-то неадекватные. Газлайтинг сейчас приобрел не только текстовое определение, но и видеоряд. Спасибо, что вытянули меня на адекватное восприятие себя, — написала в своем телеграм-канале блогерша.

Уроженка Кузбасса, как ранее писал NGS42.RU, подверглась травле со стороны известного блогера и певца Давы и его брата Армана во время съемок шоу «Сокровища императора» (16+). Команда Давида Манукяна не смогла смириться, что хрупкие девушки могут составлять серьезную конкуренцию.