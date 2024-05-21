Звезды выступят на «Народной премии НГС» в Новосибирске — где посмотреть трансляцию

Завтра, 22 мая, в концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске пройдет «Народная премия НГС», на сцену выйдут Андрей Малахов и певица Валерия. Вживую попасть на шоу смогут лишь некоторые новосибирцы, но любой желающий может посмотреть мероприятие, не выходя из дома. Публикуем, где в режиме онлайн будут вести онлайн-трансляцию премии.
Впервые прямую трансляцию «Народной премии НГС» можно посмотреть в социальных сетях ОТС, онлайн с мероприятия покажут на YouTube, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Эфир начнется 22 мая в 19:00.
Трансляцию покажут и на YouTube канале НГС. Также третий год подряд посмотреть премию можно на телеприставках телевидения «Электронного города».
Сейчас идет последний этап перед определением победителей в каждой из 10 номинаций, свой голос уже оставили более 80 тысяч новосибирцев, голосование завершится 21 мая в 23:59 и уже завтра мы узнаем имена победителей. Посмотрети шорт-лист из 100 представителей разных сфер бизнеса — в нашем материале (загляните, вероятно, вы найдете компанию, которую любите всей душой и хотите ее поддержать). Есть и специальная, 11-я номинация — «Бизнес года», в ней победителя выберет редакция НГС.
Проголосовать в каждой номинации можно на сайте премии:
Отдых года
Образовательный центр года
Супермаркет года
Фитнес-центр года
Доставка года
Гастропространство года
Бар года
Косметологический центр года
Салон красоты года
Медицинский центр года
Все новости о «Народной премии НГС» читайте в нашем специальном сюжете.
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