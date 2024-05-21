Будут подрывать на месте: полигон под Новосибирском очистят от боеприпасов — местных жителей просят не гулять рядом

Полигон в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском очистят от взрывоопасных и неразорвавшихся боеприпасов.
— Проводится уничтожение взрывоопасных предметов путем их подрыва на месте обнаружения, — цитирует администрация рабочего поселка директора МКУ «Светоч» Валерия Ронжакова.
Очищение полигона пройдет с 20 по 24 мая. Подобное мероприятие проходит два раза в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения для безопасности при проведении полевых занятий. Администрация просит жителей не беспокоиться из-за взрывов и не посещать близлежащие леса к полигону.
Недавно в селе Большедорожное Чулымского района Новосибирской области местные жители нашли британскую гранату 1915 года производства.