Будут подрывать на месте: полигон под Новосибирском очистят от боеприпасов — местных жителей просят не гулять рядом

Полигон в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском очистят от взрывоопасных и неразорвавшихся боеприпасов.

Очищение полигона пройдет с 20 по 24 мая. Подобное мероприятие проходит два раза в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения для безопасности при проведении полевых занятий. Администрация просит жителей не беспокоиться из-за взрывов и не посещать близлежащие леса к полигону.