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Город Будут подрывать на месте: полигон под Новосибирском очистят от боеприпасов — местных жителей просят не гулять рядом

Будут подрывать на месте: полигон под Новосибирском очистят от боеприпасов — местных жителей просят не гулять рядом

Очищение полигона проходит с 20 по 24 мая

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Местных жителей просят не посещать леса, которые расположены вблизи полигона

Полигон в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском очистят от взрывоопасных и неразорвавшихся боеприпасов.

— Проводится уничтожение взрывоопасных предметов путем их подрыва на месте обнаружения, — цитирует администрация рабочего поселка директора МКУ «Светоч» Валерия Ронжакова.

Очищение полигона пройдет с 20 по 24 мая. Подобное мероприятие проходит два раза в год перед началом летнего и зимнего периодов обучения для безопасности при проведении полевых занятий. Администрация просит жителей не беспокоиться из-за взрывов и не посещать близлежащие леса к полигону.

Недавно в селе Большедорожное Чулымского района Новосибирской области местные жители нашли британскую гранату 1915 года производства.

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Полигон Кольцово Боеприпас
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