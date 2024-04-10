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Происшествия эксклюзив Сибиряки нашли старую британскую гранату: они не придумали ничего лучше, чем повезти ее домой к главе села

Сибиряки нашли старую британскую гранату: они не придумали ничего лучше, чем повезти ее домой к главе села

Боевую гранату уничтожили сотрудники Росгвардии

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Граната была завернута в старую газету

В селе Большедорожное Чулымского района Новосибирской области местные жители нашли британскую гранату 1915 года производства. Информацией об этом с НГС поделился глава администрации села Кабинетное Константин Балтусов.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 7 апреля. Местные жители разбирали заброшенный барак, в котором никто не проживал уже много лет.

— Жители поехали в этот барак, начали складывать дрова и нашли в углу тайник. Увидели газету, видно, что в нее что-то завернуто. Начали разворачивать газету — увидели гранату с чекой, — рассказал Балтусов.

Граната была завернута в газету 1925 года выпуска. Жители отправились вместе с гранатой домой к главе администрации, сам снаряд везли в кармане.

— Привезли мне её домой, достали из кармана гранату. Я говорю — вы обалдели, боевая граната, а вы мне её домой несёте! Я разъяснил, что делать в такой ситуации, она же может сдетонировать в любое время, — продолжает Балтусов.

Гранату глава администрации Кабинетного оставил у себя и вызвал сотрудников полиции. Те вызвали из Новосибирска саперов. Сотрудники службы разминирования отъехали за территорию села и подорвали гранату.

Оказалось, что найденная граната марки «Миллса». Она была произведена в Великобритании в 1915 году. На вопрос, как граната могла оказаться в заброшенном доме в селе Большедорожное глава администрации ответил, что на территории сельсовета еще в двадцатые годы XX века располагался боевой корпус Александра Колчака. С тех времен кто-то из жителей мог спрятать снаряд в доме, где он пролежал почти сто лет.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию.

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали и уничтожили английскую ручную гранату образца 1915 года, которую обнаружили местные жители вблизи деревни Кабинетное Чулымского района. С соблюдением необходимых мер безопасности росгвардейцы уничтожили гранату накладным зарядом, — сообщили в ведомстве.

В конце октября 2023 года в селе Сокур уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был найден в месте, где ранее располагался пункт приема металла.

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Новосибирская область Граната Росгвардия
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