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Со следами сильной коррозии: под Новосибирском саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны — видео

Опасный предмет обнаружили жители Сокура

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Боеприпас времен Великой Отечественной войны (слева) был обнаружен в Сокуре Мошковского района

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В Новосибирской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны, а также взрыватель от боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как установили саперы, жители Искитима случайно наткнулись на взрыватель от боеприпаса, в Сокуре подозрительная находка оказалась ржавым артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Оба боеприпаса с соблюдением всех мер безопасности вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Боеприпасы местные жители обнаружили с разницей в несколько часов в понедельник, 30 октября.

Как уточнила редакции НГС начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Ольга Табачникова, в Искитиме похожий на снаряд предмет был найден на улице Кооперативной, в Сокуре — на месте, где когда-то находился пункт приема металлолома.

Об опасных находках люди сообщили в полицию, после чего для обследования подозрительных предметов были направлены взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Росгвардии.

Как уничтожали боеприпас, можно посмотреть и послушать на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Росгвардия

Ранее НГС писал о том, что в селе в Новосибирской области нашли гранату времен Первой мировой войны.

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