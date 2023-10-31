Со следами сильной коррозии: под Новосибирском саперы уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны — видео

В Новосибирской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны, а также взрыватель от боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Как установили саперы, жители Искитима случайно наткнулись на взрыватель от боеприпаса, в Сокуре подозрительная находка оказалась ржавым артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны. Оба боеприпаса с соблюдением всех мер безопасности вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.
Боеприпасы местные жители обнаружили с разницей в несколько часов в понедельник, 30 октября.
Как уточнила редакции НГС начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Ольга Табачникова, в Искитиме похожий на снаряд предмет был найден на улице Кооперативной, в Сокуре — на месте, где когда-то находился пункт приема металлолома.
Об опасных находках люди сообщили в полицию, после чего для обследования подозрительных предметов были направлены взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Росгвардии.
Как уничтожали боеприпас, можно посмотреть и послушать на видео.
Ранее НГС писал о том, что в селе в Новосибирской области нашли гранату времен Первой мировой войны.