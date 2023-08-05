Гранату времен Первой мировой войны нашли в селе в Новосибирской области

В Новосибирском районе Новосибирской области местные жители нашли ручную гранату «Миллса» образца 1915 года. Опасный предмет обнаружили недалеко от деревни Мостовой.
— Прибывшие на место взрывотехники обследовали находку и идентифицировали ее снаряд времен Первой мировой войны, который долгое время пролежал в земле, — пояснили в Росгвардии.
Сотрудники ведомства перевезли боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.
Ранее в Новосибирской области местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожили Росгвардейцы.