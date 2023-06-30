«Клиенты нас сдают»: новосибирские таксисты отказываются ехать в аэропорт — у многих нет лицензии

Жительница Новосибирска не смогла уехать в аэропорт Толмачево, потому что таксисты сервиса «Яндекс» отказывались от заказа. Один из автомобилистов признался, что у него нет лицензии на перевозку пассажиров, а в аэропорту сотрудники ГИБДД проверяют документы. Оказалось, что с подобной проблемой сталкиваются многие новосибирцы. НГС пообщался с одним из водителей такси и узнал у полиции, как часто около Толмачево ловят нарушителей.
Никаких объяснений
Утром 10 июня Ксения собиралась в командировку, за три часа до вылета она заказала такси. По словам девушки, водитель быстро принял заказ и подъехал к дому, но пока она спускалась на улицу, заказ отменил. Ксения вернулась домой, заказала машину еще раз: водитель заканчивал поездку, после чего должен был ехать к ней. Девушка сразу решила спросить, поедет ли он в аэропорт, потому что прибытие автомобиля надо было ждать 11 минут.
— Написала ему, что заказ в аэропорт, спросила, поедет ли он, но водитель ответил отказом. При этом отменять поездку в приложении не стал. Я попросила, чтобы он отменил заказ, но тот отказался и прислал сообщение с объяснением, — рассказала Ксения.
Водитель объяснил, что в аэропорту сотрудники ГИБДД проверяют водителей. Клиенты говорят, что едут на такси, а у водителей, по словам сотрудника «Яндекс.Такси», нет лицензии — разрешения на пассажирские перевозки легковым такси.
После, по словам девушки, она спросила водителя, ездят ли они незаконно, но на это он уже не ответил. Таксист, уверяет Ксения, приехал к ее дому и стоял, так и не отказавшись от поездки.
— Я в это время позвонила брату, он по счастливой случайности не работал и смог меня довезти. После того как я вызвала такси и пришло два отказа, я сразу написала в поддержку через приложение. Они извинились, прислали код на скидку и попросили время на «разобраться в вопросе», — объяснила Ксения.
Девушка также рассказала о случившемся в своих социальных сетях, и в «Яндекс.Такси» снова ответили, что разберутся в вопросе. При этом в сервисе заверили, что лицензия есть у всех водителей.
Как вспоминает Ксения, подобная ситуация уже происходила с ней несколько лет назад, когда она также должна была ехать в аэропорт: один из водителей подъехал, а после отказался от заказа. Тогда другое такси удалось найти быстрее, и следующий заказ выполнили.
Сервис «Яндекс.Такси» отказался комментировать НГС случившееся.
НГС спросил у читателей в официальном телеграм-канале, сталкивались ли они с тем, что таксисты отказывались ехать в аэропорт, оказалось, что это частая проблема. По словам новосибирцев, водителей такси проверяют сотрудники ГИБДД при съезде с кольца в Толмачево, поэтому таксисты ехать в аэропорт не хотят.
«Без лицензии устроиться просто»
Как сообщил НГС один из водителей сервиса «Яндекс.Такси», сотрудники ГИБДД действительно могут проверить лицензию на работу в такси, если автомобилист работает на арендованной машине. Такие автомобили зачастую обклеивают логотипами сервиса.
— Если водитель едет на своей машине, на ней нет никаких опознавательных знаков, то в такси без лицензии устроиться просто. Единственное, что дает лицензия — приоритет в заказах, — объяснил НГС водитель.
Десятки нелегальных таксистов
В пресс-службе МВД по Новосибирску сообщили НГС, что с начала года на прилегающей территории аэропорта Толмачево сотрудники ГИБДД вместе с линейным отделом МВД провели четыре дополнительных профилактических мероприятия, чтобы найти таксистов, которые нелегально перевозят пассажиров и багаж.
— Экипажи ГИБДД работают по выявлению водителей, которые осуществляют нелегальные перевозки пассажиров легковым транспортом. На таких водителей составляют материалы по
Как говорится в федеральном законе
Лицензию на такси можно получить и без регистрации ИП и юрлица, но при условии, что водитель устраивается на работу в службу такси на собственном автомобиле. Тогда основанием для выдачи лицензии будет трудовой договор.
Недавно мы рассказывали о том, что перевозчики легковых такси теперь обязаны страховать свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда каждому пассажиру. От этого перевозчики и ассоциация таксистов в ужасе. НГС узнал, как нововведения повлияют на рынок и насколько вырастут цены на поездки.