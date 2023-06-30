«Клиенты нас сдают»: новосибирские таксисты отказываются ехать в аэропорт — у многих нет лицензии

Никаких объяснений

Утром 10 июня Ксения собиралась в командировку, за три часа до вылета она заказала такси. По словам девушки, водитель быстро принял заказ и подъехал к дому, но пока она спускалась на улицу, заказ отменил. Ксения вернулась домой, заказала машину еще раз: водитель заканчивал поездку, после чего должен был ехать к ней. Девушка сразу решила спросить, поедет ли он в аэропорт, потому что прибытие автомобиля надо было ждать 11 минут.

— Написала ему, что заказ в аэропорт, спросила, поедет ли он, но водитель ответил отказом. При этом отменять поездку в приложении не стал. Я попросила, чтобы он отменил заказ, но тот отказался и прислал сообщение с объяснением, — рассказала Ксения.