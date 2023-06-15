«Это будет катастрофа»: таксистов обязывают дополнительно страховать поездки — как это скажется на цене

13 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков легковым такси. Если его одобрят Совет Федерации и президент, то перевозчики должны будут застраховать свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда каждому пассажиру. Изменения горячо поддержали страховщики, а вот ассоциация таксистов и сами перевозчики — в ужасе. Корреспондент НГС разбиралась, как нововведения повлияют на рынок, почему он станет опаснее и на сколько вырастут цены на поездки.
«Новый вид страхования обойдется в 52 копейки на каждую поездку»
На заседании Госдумы 13 июня во втором и третьем чтениях был принят законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков легковым такси». Если его подпишут Совет Федерации и президент, с 1 сентября 2024 года юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут оформить дополнительные страховки минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда каждому пассажиру.
Всероссийский союз страховщиков сразу же отреагировал на решение депутатов: новый закон они оценили положительно и уверены, что он позволит защитить пассажиров.
— Вступление законопроекта в силу позволит значительно улучшить финансовую защиту пассажиров такси. Согласно предварительным расчетам союза, новый вид страхования обойдется в 52 копейки на каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит около 2,5–3 тысяч рублей в год, — опубликовал свои расчеты союз на официальном сайте.
Страховщики добавили, что сейчас максимальная сумма, на которую может рассчитывать пассажир, — 500 тысяч рублей по ОСАГО. При этом в ряде случаев пострадавшему в ДТП пассажиру такая выплата по закону не положена вообще: например, если он пострадал в ДТП со столкновением двух автомобилей, и водитель такси в происшествии не виноват. Новый закон, отметили во Всероссийском союзе страховщиков, таких пассажиров должен защитить. Тем более что такси, по данным страховщиков, очень аварийный вид транспорта.
— Частота аварий, виновниками которых становятся водители такси, в 7 раз превышает среднюю частоту ДТП по стране, а доля таксистов, имеющих максимальную скидку коэффициента «бонус-малус», то есть стабильно демонстрирующих безаварийное вождение, составила по итогам 2022 года всего 12%, — пояснили в союзе.
«Всё будет оплачено из кармана пассажира»
Таксисты не разделяют воодушевление страховщиков и предрекают серьезные изменения на рынке. Больше всего опасений у экспертов вызывает то, что огромная доля водителей станет заниматься перевозками нелегально.
— Такой закон скажется на рынке очень негативно. Думаю, что это даже катастрофа будет, — убеждена исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. — Мы бьем в колокола и обратились в администрацию президента. Считаю абсолютно неразумным вводить еще один вид страхования тогда, когда есть огромная проблема с предыдущим обязательным видом страхования, который сейчас почти недоступен перевозчикам.
По ее словам, сейчас очень остро стоит вопрос с ОСАГО: есть факты отказов заключения договоров с такси, а стоимость полисов может достигать более 100 тысяч рублей. Она отметила, что вопрос с ОСАГО сейчас стоит очень остро.
— Здесь может быть кумулятивный эффект проблем: с ОСАГО, запчастями, новыми автомобилями и так далее. Вступит еще в силу закон о такси с 1 сентября — будут еще три реестра вместо одного. И сейчас принимать решение о такой дополнительной нагрузке, как еще одно страхование, крайне неразумно, — предупреждает эксперт.
Наталия Лозинская уверена, что многие сервисы и таксопарки перестанут работать вбелую. Но самое страшное — это удар по безопасности из-за большого числа нелегалов на рынке: из профессии, объяснила эксперт, не уходят — просто переходят в нелегальный извоз. И таких таксистов сложно отловить на дорогах.
Если же рынок такие изменения выдержит, они будут заложены в стоимость тарифов. Так что пассажирам стоит готовиться к серьезному удорожанию поездок:
— В любом случае это всё будет оплачено из кармана пассажира. Нельзя давать каких-то точных прогнозов. Может уйти с рынка и 20%, и 80%, и эквивалентно может быть и рост цен, — предупредила Наталия Лозинская.
«Водителям хотят вменить еще одну страховку, которую они не смогут купить»
О проблемах с покупкой даже ОСАГО сервисы и таксопарки говорят уже давно.
— ОСАГО для такси стоит до 20 раз дороже стандартной автогражданки при той же сумме страхового покрытия. Даже несмотря на запредельную стоимость страховки, страховые компании под различными предлогами отказываются продавать полис таксистам. Вместо решения этой проблемы водителям хотят вменить еще одну страховку, которую они также не смогут купить, — объяснили корреспонденту НГС в сервисе заказа такси «Максим».
При этом сервис, зная о проблемах с получением ОСАГО, с 2017 года уже внедрил дополнительную страховку и создал свою программу материальной защиты пассажиров и водителей — с той же суммы выплаты в 2 миллиона рублей, как в ОСГОП — обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Его применяют в метрополитене и автобусах, то есть для крупных предприятий пассажирского транспорта с большим пассажиропотоком и денежным оборотом.
— Теперь его распространили на такси, на простых водителей, которые выполняют в среднем 10–15 заказов в день или даже всего один, — объяснили в такси «Максим».
В компании признали, что не все перевозчики в стране работают с сервисами, имеющими программы защиты пользователей. На многих территориях агрегаторов нет вообще. А также согласились, что максимальную сумму компенсации вреда справедливо уравнять по рынку.
— Для этого первичной целью госрегулирования должна стать легализация перевозчиков. Она достигается очень быстро и легко, если убрать из нового закона о такси заведомо неисполнимые и избыточные требования к самозанятым перевозчикам. Тогда государство и страховые компании впервые в жизни получат реальную статистику по численности перевозчиков и ДТП в такси. А уже на основе достоверных данных можно будет принимать решения. Вполне вероятно, что можно будет и снизить для такси стоимость ОСАГО в разы, и увеличить суммы выплат до двух миллионов рублей, обойдясь без ОСГОП. Но бюрократия мыслит иначе, — ответили корреспонденту НГС в сервисе.
В компании убеждены, что за дополнительные расходы перевозчиков обязательно заплатят пассажиры. Требование ОСГОП распространяется на перевозчиков, а службы заказа легкового такси отразят уже в своих системах увеличение цен на поездки.
В «Яндекс.Такси» на запрос редакции оперативно ответить не смогли.
«Для крупных сервисов ничего не изменится»
Таксопарки и сами водители такси уверены, что новый закон приведет к перестройке рынка: станет еще меньше небольших, локальных игроков.
— «Яндекс.Такси» уже давно так добровольно страхует каждую поездку на 2 миллиона рублей, года два точно, поэтому для них ничего не изменится, — объяснили корреспонденту НГС в таксопарке «Алмаз». — И другие крупные сервисы делают так же.
А вот небольшие перевозчики будут вынуждены или значительно увеличить свои расходы, или совсем покинуть рынок.
— Цена поднимется на поездки однозначно, даже у «Яндекса», — уверен водитель такси Анатолий. — Он фактически и так уже монополист у нас. Это в более мелких городах есть еще местные сервисы. В общем, может, оно и к лучшему, что цена поездки вырастет, но пассажиры будут недовольны.
На прошлой неделе НГС рассказывал, что 20-летняя девушка получила химический ожог ягодиц 1–2 степени и обвиняет в случившемся таксиста, который ночью привез ее домой. В машине у мужчины были мокрые сиденья. Во время поездки студентка почувствовала жжение, а по приезде домой обнаружила, что штаны въелись ей в кожу.