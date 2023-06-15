«Это будет катастрофа»: таксистов обязывают дополнительно страховать поездки — как это скажется на цене

«Новый вид страхования обойдется в 52 копейки на каждую поездку»

На заседании Госдумы 13 июня во втором и третьем чтениях был принят законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков легковым такси». Если его подпишут Совет Федерации и президент, с 1 сентября 2024 года юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут оформить дополнительные страховки минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда каждому пассажиру.

Всероссийский союз страховщиков сразу же отреагировал на решение депутатов: новый закон они оценили положительно и уверены, что он позволит защитить пассажиров.