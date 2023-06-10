«Штаны просто въелись мне в кожу»: 20-летняя студентка из Новосибирска получила химический ожог в такси

«Сказал, что провёл влажную уборку»

Валерия Наливкина вызвала такси через приложение Uber в ночь с 4 на 5 июня. За ней приехал чёрный Ford Focus, за рулем которого был водитель Алексей. По словам девушки, она ехала с Фрунзе на Красный проспект, и это не должно было занять много времени. Когда Валерия садилась в такси, то обнаружила, что сидения мокрые.

— Водитель знал, что у него мокрые сидения, он в принципе с такой проблемой не должен был выходить на линию. Если бы нас ехало 4 человека, почему кто-то должен сидеть на мокром? Но! Водителем было четко сказано: «Я провёл влажную уборку салфетками, потому что на сиденье были крошки, ничего страшного, не волнуйтесь». Я дважды уточнила, что ничего страшного там не произошло, и водитель подтвердил мои слова, — вспоминает девушка.