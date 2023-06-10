«Штаны просто въелись мне в кожу»: 20-летняя студентка из Новосибирска получила химический ожог в такси

У студентки Валерии химический ожог ягодиц 1–2 степени: она проходит лечение, ей запретили сидеть, а от уроков вождения пришлось отказаться. 20-летняя девушка обвиняет в случившемся таксиста, который ночью привез её домой. В машине у мужчины были мокрые сидения. Во время поездки студентка почувствовала жжение, а по приезде домой обнаружила, что штаны въелись ей в кожу. Сейчас девушка отнесла заявление в полицию и требует от таксопарка компенсацию. Корреспондент НГС разбиралась в странной истории.
«Сказал, что провёл влажную уборку»
Валерия Наливкина вызвала такси через приложение Uber в ночь с 4 на 5 июня. За ней приехал чёрный Ford Focus, за рулем которого был водитель Алексей. По словам девушки, она ехала с Фрунзе на Красный проспект, и это не должно было занять много времени. Когда Валерия садилась в такси, то обнаружила, что сидения мокрые.
— Водитель знал, что у него мокрые сидения, он в принципе с такой проблемой не должен был выходить на линию. Если бы нас ехало 4 человека, почему кто-то должен сидеть на мокром? Но! Водителем было четко сказано: «Я провёл влажную уборку салфетками, потому что на сиденье были крошки, ничего страшного, не волнуйтесь». Я дважды уточнила, что ничего страшного там не произошло, и водитель подтвердил мои слова, — вспоминает девушка.
В итоге Валерия села на сидение и всю поездку ехала с мокрыми штанами. Только при выходе из машины девушка почувствовала острое жжение в области ягодиц.
— По приходу домой я обнаружила, что штаны просто въелись мне в кожу. Я вызвала скорую помощь, у меня есть справки и свидетели. В итоге я получила травмы следующего характера: химический ожог 1–2 степени с поражением 1% площади тела, — поделилась студентка.
Валерия предоставила редакции НГС справки, которые подтверждают полученные увечья. Также девушка прислала фотографии, на которых видны ожоги. На первом сделанном фото заметно, что в ранах есть частицы штанов. Редакция НГС приняла решение не публиковать фотографии из этических соображений.
Валерия передает, что ни врачи, ни она не могут догадаться, что могло быть на сидении такси.
— Когда я пришла домой и обнаружила, что у меня происходит, мы вызвали скорую и промывали проточной водой и было что-то мыльное, — описывает девушка.
Врачи запретили студентке сидеть две недели.
— Я не могу функционировать как прежде. У меня сессия, вождение, и я все это пропускаю. Как-то с учебой мне еще удается договариваться, у меня в большинстве своем автоматы, но, например, сегодня, я была на зачете и мне пришлось стоять два с половиной часа, — добавила Валерия.
«Таксопарк провел внутреннее расследование»
На следующий день после инцидента Валерия написала претензии в таксопарк и в ЯндексGo. Она потребовала 150 тысяч за моральный ущерб, а также оплату всех медицинских расходов.
— Деньги мне могут возместить, а кто мне возместит мою сессию, мои занятия по вождению, у меня скоро экзамен в ГАИ, а я потеряю на лечение не одну неделю. Это просто возмутительное происшествие, и я пойду до конца, чтоб все виновные понесли наказание, — поделилась эмоциями девушка.
Водитель с Валерией так и не вышел на связь. Зато пришел ответ от ЯндексGo.
— Таксопарк провел внутреннюю проверку и его представители сообщают, что, к сожалению, они отказывают в удовлетворении ваших требований, указанных в претензии. Они готовы защищать свою позицию, в том числе и в суде. К сожалению, в этом случае мы не имеем юридических оснований от своего имени требовать выплату указанной суммы, — написала техподдержка агрегатора такси в SMS-сообщении.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ЯндексGo, но на момент публикации ответа не было. В таксопарке же, который называется «Зеленый Огонек», учредитель Михаил Перминов отказался комментировать ситуацию, добавив лишь, что внутри компании ведется расследование.
— Ситуация очень сомнительная и сложная, поэтому я ничего не буду говорить. Резонансная из ничего ситуация, — отметил владелец таксопарка Михаил Перминов.
«Зеленый огонек» зарегистрирован 24 февраля 2022 года. Учредителем и директором является Михаил Перминов. На конец 2022 года выручка компании было 68 тысяч рублей, чистая прибыль — 27 тысяч рублей.
Валерия подала заявление в полицию. Её направили на судмедэкспертизу. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, по заявлению студентки сейчас проводится проверка.
История повторяется
Похожая история произошла в Новосибирске в 2018 году. Тогда в редакцию НГС обратился муж пострадавшей, который утверждал, что во время поездки на заднем сидении его супруга получила химический ожог ягодиц.
— Что они там возят на задних сиденьях, я не знаю, чтобы получить ожог второй степени. Кожа сгорела прям до мяса: язвы такие круглые — красное мясо пятнами, — описал ситуацию муж пострадавшей женщины Александр Казаченко.
За семьей приехал Volkswagen Passat. На задние сидения сели жена и сын Александра. Женщина почувствовала, что села на что-то мокрое, сообщила об этом водителю и сдвинула. Таксист удивился и предположил, что маленький ребенок, который ехал в такси до этого, мог что-то разлить. Спустя несколько минут жена Александра начала чувствовать жжение. После выхода из машины она быстро побежала в квартиру, а позже попросила мужа привезти другие брюки — прежние ей пришлось застирать.
— Я, знаете, съездил за запасными брюками, бельём домой. Приехал туда — ну думал там что-то красненькое просто будет, а как увидел там кровавое месиво, так я вот и начал разбираться: и звонить в такси «Лидер», и в травмпункт поехали сразу, — рассказал Александр Казаченко.
В 2018 году в такси «Лидер» корреспонденту НГС рассказали, что жалоба поступала, но сведения о его нарушении не подтвердились.
— После обращения клиента в службу качества — а он обратился <…> в 12 часов дня, на него (водителя. — Прим. ред.) было составлено замечание. После этого ему закрыли выход на линию. Он подъехал в офис, осмотрели автомобиль — в автомобиле сиденья абсолютно целые, абсолютно сухие. Никаких видимых повреждений, выцветших пятен — ничего не было», — прокомментировал ситуацию менеджер по работе с водителями Юрий Казаченко, добавив, что после проверки таксист смог продолжить работу.
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