— Озвучили цену в 644 рубля за поездку. Через некоторое время мне поступил звонок, сказали, такси подъехало. Я с маленьким ребенком уже стояла у ворот санатория, никого не было. Позвонила таксисту, он сказал, что стоит возле торгового павильона «Заря», у которого адрес, кстати, с дробью. В общем, начал он кататься нас искать вокруг санатория и счетчик включить не забыл — за время ожидания, якобы он меня еще и ждал. Через 15 минут он позвонил и сказал, что стоит опять возле торгового павильона, — объяснила корреспонденту жительница Новосибирска Юлия.