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Сибирячка заплатила за простой таксисту, хотя ждала его с ребенком на морозе — он долго искал, куда его вызвали

Женщина вызвала машину к санаторию, чтобы уехать с 5-летним сыном-инвалидом

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Компенсацию женщине все-таки выплатили, это произошло после обращения редакции НГС в сервис

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Жительница Новосибирска Юлия была вынуждена заплатить за простой таксисту, хотя ей пришлось ждать его на морозе. Водитель включил счетчик, когда искал место, где его ждала пассажирка. В итоге женщине пришлось самой искать машину, которую она вызвала.

Вечером 13 января она вызвала такси по детскому тарифу к главному входу санатория на Забалуева, 49 через сервис «Такси Мини». Юлия объяснила, что хотела уехать с 5-летним сыном-инвалидом.

— Озвучили цену в 644 рубля за поездку. Через некоторое время мне поступил звонок, сказали, такси подъехало. Я с маленьким ребенком уже стояла у ворот санатория, никого не было. Позвонила таксисту, он сказал, что стоит возле торгового павильона «Заря», у которого адрес, кстати, с дробью. В общем, начал он кататься нас искать вокруг санатория и счетчик включить не забыл — за время ожидания, якобы он меня еще и ждал. Через 15 минут он позвонил и сказал, что стоит опять возле торгового павильона, — объяснила корреспонденту жительница Новосибирска Юлия.

Женщина решила больше не терять время.

— Я пошла с 5-летним ребенком-инвалидом и тяжелыми сумками до этого павильона. Проехав с полдороги, таксист озвучил сумму поездки выше, чем была заявлена при заказе, связав это с тем, что прибавили время ожидания. Я сказала, что позвоню диспетчеру и выясним стоимость поездки. По прибытии я начала звонить диспетчеру, а водитель опять включил время ожидания. Так как я своими звонками отнимаю его драгоценное время. Заплатила в итоге 800 рублей! — возмущается женщина.

Диспетчер, по ее словам, извинилась и прислала скидку на следующую поездку в 300 рублей. Женщина прислала в редакцию скриншот промокода, который ей прислал сервис.

— Эта скидка мне не нужна, так как езжу на такси я крайне редко. Мне пришлось заплатить таксисту по полной за то, что стояла столько времени на морозе с маленьким ребенком и еще же сама пошла его искать с тяжелыми сумками, — отметила Юлия. Она добавила, что воспитывает ребенка в одиночку и тщательно относится к деньгам.

Корреспондент НГС позвонила по указанным номерам «Такси Мини». Оператор сказал, что не предоставляют информацию о телефоне офиса или сотруднике, который общается со СМИ, и бросила трубку.

«Такси Мини» принимает заказы через приложение «Везет». Эту компанию в феврале 2021 года купил «Яндекс.Такси». Редакция НГС обратилась за комментариями в сервис. В компании разбирались в ситуации весь день и в итоге сообщили, что «поддержка провела компенсацию».

В Новосибирске разгорелся скандал из-за поездки в такси, которая закончилась высадкой у шлагбаума. История конфликта между таксисткой и пассажиркой с младенцем была опубликована в соцсетях.

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