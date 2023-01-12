Высадили с младенцем возле шлагбаума в мороз: в Новосибирске разгорелся скандал из-за поездки на такси

Автор поста рассказывает, что поездка была вечером 10 января. Такси везло женщину с месячным младенцем и остановилось у шлагбаума в завершение заказа.



— Пассажирка достала телефон, чтобы совершить звонок и открыть шлагбаум, на что требовалась буквально минута, но сотрудница такси ответила: «Выходите. Я не собираюсь ждать. У меня заказы». Всё это было в грубой форме, — утверждает автор поста. — В результате высадила девушку с ребенком на мороз — -30 градусов. Ребенок был одет легко, так как в планах не было идти далеко, [девушка планировала] выйти у подъезда. При себе была автолюлька и две сумки.