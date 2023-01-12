Высадили с младенцем возле шлагбаума в мороз: в Новосибирске разгорелся скандал из-за поездки на такси

В Новосибирске разгорелся скандал из-за поездки в такси, которая закончилась высадкой у шлагбаума. История конфликта между таксисткой и пассажиркой с младенцем была опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста рассказывает, что поездка была вечером 10 января. Такси везло женщину с месячным младенцем и остановилось у шлагбаума в завершение заказа.
— Пассажирка достала телефон, чтобы совершить звонок и открыть шлагбаум, на что требовалась буквально минута, но сотрудница такси ответила: «Выходите. Я не собираюсь ждать. У меня заказы». Всё это было в грубой форме, — утверждает автор поста. — В результате высадила девушку с ребенком на мороз — -30 градусов. Ребенок был одет легко, так как в планах не было идти далеко, [девушка планировала] выйти у подъезда. При себе была автолюлька и две сумки.
В посте отмечается, что пассажирке в итоге помогла подруга. С ребенком пришлось далеко идти по морозу до нужного подъезда. По данным сервиса «Рамблер.Погода», 10 января вечером в Новосибирске было около -28 градусов.
— Это халатное отношение к своей работе, — уверена автор поста. — Даже не пожалела ребенка. Жалко было какую-то минуту подождать, тем более не бесплатно. И вообще, почему принимают заказы, если поездка не закончена?
Корреспондент НГС попыталась связаться с автором поста, но девушка на контакт не вышла. Также редакция обратилась с запросом в агрегатор такси, указанный в посте.
Группа «АСТ-54» опубликовала и версию таксистки. Она объяснила, что пассажирка села в машину, позвонила по телефону и сообщила, что выезжает. При подъезде к адресу женщина также набрала свою подругу.
— Когда мы стали подъезжать, она снова позвонила и сказала, что подъезжает. Мы подъехали по адресу, рядом был шлагбаум, но не было сказано, что его хотят открыть. Оплатив поездку, пассажирка продолжила молча сидеть, я спросила, почему сидим, она ответила: сейчас. Я сказала, что у меня следующий заказ. Она стала выходить из машины, я предложила помочь достать автолюльку, которая стояла в сумке. В это время подошла ее подруга, достала автолюльку и они пошли. Никто не стоял на морозе ни минуты. Не очень понятно только, почему подруга не открыла шлагбаум, а бежала к машине. Открыла бы — я подъехала бы к подъезду, и никаких проблем, — утверждает таксистка.
В начале января сервис «Яндекс.Такси» ограничил доступ к заказам водителю, который врезался в поезд утром 1 января под Новосибирском, выехав на переезд на красный свет.