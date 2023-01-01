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«Выехал на красный и попал под поезд»: таксист разбился на железнодорожном переезде под Новосибирском

Инцидент произошел утром

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В группе опубликовали фото разбитой машины

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Под Новосибирском машина такси разбилась на железнодорожном переезде. Как сообщается в группе «АСТ-54», инцидент произошел сегодня, 1 января, около 08:00 в районе поселка Березовки недалеко от Кольцово.

— Таксист на Volkswagen Polo, двигаясь из Березовки, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с грузовым поездом, — сообщает подписчица группа «АСТ-54», которая прислала фото последствий аварии.

По ее данным, таксист повреждений не получил, что не скажешь о его машине.

В Управлении на транспорте МВД по СФО ответили корреспонденту НГС, что данным инцидентом будут заниматься сотрудники территориального органа полиции.

В ГИБДД Новосибирской области прокомментировали ДТП:

— 1 января в 08:18 в Новосибирском районе водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следовал из села Березовка, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом. ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Новогодняя ночь в Новосибирске не была спокойной. Так после боя курантов из-за салюта загорелось несколько балконов на МЖК, а в Первомайском районе водитель слетел с дороги.

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АварияЖелезная дорогаПоездТакси
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