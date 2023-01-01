СЕЙЧАС -5°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняГлавные неудачи 2022 года для Новосибирска
Все новости
Все новости

Водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел с дороги в новогоднюю ночь на Первомайке

Спасатели выезжали на место ДТП

325

Машина оказалась в снегу

Поделиться

Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и слетел с дороги в новогоднюю ночь в Новосибирске. ДТП произошло 1 января около 00:40 на улице Первомайской в Первомайском районе.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».

О травмах водителя не сообщается.

Вечером 31 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На месте аварии также работали спасатели и сотрудники скорой помощи.

По теме

ДТПАварияСпасателиСпасатели МАСС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter