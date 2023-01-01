Водитель ВАЗа не справился с управлением и слетел с дороги в новогоднюю ночь на Первомайке

Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и слетел с дороги в новогоднюю ночь в Новосибирске. ДТП произошло 1 января около 00:40 на улице Первомайской в Первомайском районе.
— Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске во «ВКонтакте».
О травмах водителя не сообщается.
Вечером 31 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На месте аварии также работали спасатели и сотрудники скорой помощи.