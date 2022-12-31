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На Тещином языке в Новосибирске произошло ДТП — на месте спасатели и скорая

Движение на месте происшествия затруднено

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Вечером 31 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», на месте аварии находятся, в частности, спасатели, а также сотрудники скорой помощи.

— На месте работают пожарные, спасатели, сотрудники ДПС и экипаж скорой помощи, — указано в сообщении.

Инцидент произошел на автодороге Тещин язык вблизи улицы Троллейной. Место ДТП попало на видео.

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На дороге образовался затор

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно как минимум два автомобиля с повреждениями. На дороге образовался затор, место ДТП пытаются объехать другие транспортные средства. Информация об аварии также указана в 2ГИС. При этом сервис указывает, что пробки на участке дороги нет.

— Средний ряд. ДТП, — пишет один из пользователей сервиса.

НГС обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции с просьбой сообщить подробности дорожно-транспортного происшествия.


Отметим, накануне в Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 7-летняя девочка, ее 4-летнего брата с травмами доставили в больницу. ДТП заинтересовались следователи.

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