СЕЙЧАС -15°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняГороскоп на 2023 год
Все новости
Все новости

Новосибирские следователи заинтересовались ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка

Авария произошла накануне на Ордынской трассе

1 263

Столкновение произошло на встречной полосе на трассе до Павлодара

Поделиться

Следственный комитет Новосибирской области заявил ходатайство о передаче материалов уголовного дела по ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка. Трагедия произошла накануне, 30 декабря, в Краснозерском районе.

— В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором района инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Как сообщали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар. 62-летний водитель на автомобиле Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Opel. Ее 4-летний брат доставлен в больницу с травмами.

Также накануне днем произошло смертельное ДТП на трассе в Искитимском районе. В аварии погиб 35-летний мужчина.

По теме

ДТПСледственный комитетПогибла девочкаКраснозерский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter