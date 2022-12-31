Новосибирские следователи заинтересовались ДТП, в котором погибла 7-летняя девочка

Следственный комитет Новосибирской области заявил ходатайство о передаче материалов уголовного дела по ДТП, в котором погибла
— В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором района инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
Как сообщали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар.
Также накануне днем произошло смертельное ДТП на трассе в Искитимском районе. В аварии погиб