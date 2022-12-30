Смертельное ДТП на трассе под Новосибирском: погиб 35-летний мужчина

Днем 30 декабря на трассе в Искитимском районе произошло смертельное ДТП. Погиб пассажир легковушки, еще один мужчина пострадал.
Авария произошла около 15:30.
— Предположительно, 30-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Raum, двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Барнаула. На 59-м километре при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД.
В результате ДТП погиб 35-летний пассажир Toyota Caldina. Пострадал водитель автомобиля Toyota Raum. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства аварии.
В конце декабря под Новосибирском погиб водитель автомобиля «Лада-Самара». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.