7-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Новосибирской области

Вечером 30 декабря в Краснозёрском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибла 7-летняя девочка.
— 62-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар в направлении Новосибирска. При неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel под управлением 35-летнего мужчины, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Opel. Ее 4-летний брат доставлен в больницу с травмами. Никто из взрослых не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Искитимском районе. В ДТП погиб 35-летний мужчина.