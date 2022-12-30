СЕЙЧАС -23°С
Пробки 1/10
usd 71.98
eur 76.08
Тема дняНовосибирский школьник победил в «Танцах» на ТНТ
Все новости
Все новости

7-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Новосибирской области

Ее 4-летнего брата с травмами доставили в больницу

2 315

Никто из взрослых не пострадал

Поделиться

Вечером 30 декабря в Краснозёрском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии погибла 7-летняя девочка.

— 62-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигался по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар в направлении Новосибирска. При неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel под управлением 35-летнего мужчины, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Opel. Ее 4-летний брат доставлен в больницу с травмами. Никто из взрослых не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Искитимском районе. В ДТП погиб 35-летний мужчина.

По теме

Новосибирская областьСмертельное ДТППогиб ребенок в ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter