«Мужчина с ребенком поставил его криво, а потом убежал»: подробности и видео пожара на балконах МЖК из-за салюта

На МЖК в новогоднюю ночь загорелось не два, а четыре балкона в Новосибирске. Местные жители сообщили, что в доме на Татьяны Снежиной, 19/1 сначала вспыхнули балконы на шестом, а затем и на десятом этажах.
— Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал. Приезжали 3 или 4 пожарных расчета и скорая помощь. Горело два балкона наверху, в первой квартире были люди, а во второй никого, и пожарным пришлось вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар, — объяснила корреспонденту НГС читательница Евгения.
Она отметила, что фейерверки люди запускали как попало.
— Эти только вдвоем были, а вообще достаточно было, кто криво запускал, салюты в разные стороны летали, — добавила девушка.
Среди людей пострадавших нет. Вызов пожарным поступил 1 января в 00:12. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек, из них 6 детей.
— Пострадавших и погибших нет, — добавили в ведомстве.
В квартирах были повреждены личные вещи.
В конце декабря спасатели потушили крупный пожар на 2-й Станционной. Складские здания загорелись вечером