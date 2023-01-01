«Мужчина с ребенком поставил его криво, а потом убежал»: подробности и видео пожара на балконах МЖК из-за салюта

— Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал. Приезжали 3 или 4 пожарных расчета и скорая помощь. Горело два балкона наверху, в первой квартире были люди, а во второй никого, и пожарным пришлось вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар, — объяснила корреспонденту НГС читательница Евгения.

