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«Мужчина с ребенком поставил его криво, а потом убежал»: подробности и видео пожара на балконах МЖК из-за салюта

Загорелось не два, а четыре балкона на разных этажах

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Сначала вспыхнули балконы на шестом этаже, в это же время пламя разгоралось и на десятом

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На МЖК в новогоднюю ночь загорелось не два, а четыре балкона в Новосибирске. Местные жители сообщили, что в доме на Татьяны Снежиной, 19/1 сначала вспыхнули балконы на шестом, а затем и на десятом этажах.

— Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал. Приезжали 3 или 4 пожарных расчета и скорая помощь. Горело два балкона наверху, в первой квартире были люди, а во второй никого, и пожарным пришлось вскрыть квартиру, чтобы потушить пожар, — объяснила корреспонденту НГС читательница Евгения.

Она отметила, что фейерверки люди запускали как попало.

— Эти только вдвоем были, а вообще достаточно было, кто криво запускал, салюты в разные стороны летали, — добавила девушка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Евгения

Среди людей пострадавших нет. Вызов пожарным поступил 1 января в 00:12. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области самостоятельно эвакуировались из подъезда 48 человек, из них 6 детей.

— Пострадавших и погибших нет, — добавили в ведомстве.

В квартирах были повреждены личные вещи.

Так выглядят балконы на 10-м этаже утром

Так выглядят балконы на 10-м этаже утром

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У жильцов этого дома была тяжелая новогодняя ночь

У жильцов этого дома была тяжелая новогодняя ночь

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В конце декабря спасатели потушили крупный пожар на 2-й Станционной. Складские здания загорелись вечером 26 декабря.

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