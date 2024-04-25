«Это точно не наш»: перевозчики маршрута №6 открестились от автобуса, который рассекал по городу с заклеенным номером

Автобус был замечен накануне, информация о нем привлекла внимание ГИБДД Источник: АСТ-54 Black / T.me











Ни один из 4 перевозчиков, которые работают на маршруте №6, не признал автобус, который рассекал по Новосибирску с заклеенным государственным номером. Корреспонденту НГС в компаниях отметили, что не знают, кому принадлежит транспортное средство.



На предприятии ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», телефонный номер которого был указан на корпусе транспортного средства, сообщили, что автобус не принадлежит этой компании с ноября 2023 года.



— Он принадлежал нам до ноября 2023 года, а позже перешел в пользование к другому перевозчику, работающему на этом маршруте. Так что это не наш автобус, — заявили в ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».



Не признали автобус своим и в ООО «Магистраль-ТрансАвто». Там сообщили, что владеют одним-единственным автобусом на маршруте, и это точно не тот, что следовал с заклеенным госномером.



— Это не наш автобус, у нас один-единственный автобус на маршруте, который не менялся на протяжении четырех лет, — сообщили в компании.



В ООО «Транском — Новосибирск» также пояснили, что не слышали о таком инциденте и не получали информации от коллег о нарушении со стороны водителя.



В «ИП Грицев А. Л.», заявили, что автобус точно не их, так как у этого перевозчика нет машин белого цвета.



— Нет, у нас нет белых автобусов вообще. Точно не наш, — заявили в компании.



Ранее в ГИБДД по городу Новосибирску сообщили, что после появления информации об автобусе автоинспекторов ориентировали на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении к административной ответственности.

Ранее НГС писал о том, что звездами ДТП всё чаще становятся водители машин без госномеров. Чтобы безнаказанно нарушать ПДД, они используют специальную лазейку в законе.

