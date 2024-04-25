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Страна и мир Правда ли, что получить паспорт за границей будет невозможно? Отвечает МИД

Правда ли, что получить паспорт за границей будет невозможно? Отвечает МИД

В СМИ появилась информация, что консульства РФ перестанут оформлять документы

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Сейчас граждане РФ, проживающие за пределами страны, могут получить паспорт в диппредставительстве или консульстве

Утром 25 апреля в СМИ появилась информация, что МИД РФ готовит приказ, согласно которому российские консульства за рубежом перестанут оформлять паспорта и предоставлять ряд других услуг. В этом случае живущим за границей россиянам для получения документов и решения нотариальных вопросов нужно было бы приезжать в Россию. Консульский департамент Министерства иностранных дел России опубликовал опровержение в официальном Telegram-канале. В сообщении говорится, что «данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер». В департаменте подчеркнули, что о планируемых изменениях в законодательстве сообщают заблаговременно.

— Разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, в том числе ведомственных приказов, согласно действующему законодательству подлежат опубликованию на федеральном портале Regulation.gov.ru, и, таким образом, сведения о них общедоступны, — говорится в сообщении департамента.

Информацию о возможной приостановке консульствами оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства опубликовала ранее «Новая газета». В распоряжении издания оказался проект приказа, в котором предлагается ввести это ограничение уже c 2024 года, редакция направила в МИД запрос о подлинности документа, но к моменту публикации своего материала не получила ответа.

В 2023 году запрет на обмен документов за границей ввели белорусские власти. Посольства и консульства прекратили заниматься выдачей, обменом, продлением всех видов паспортов и идентификационных карт, сейчас граждане РБ могут оформить эти документы только на территории страны.

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Загранпаспорт Паспорт Консульство РФ Документы Эмигранты МИД РФ
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