Крупный пожар на складах в Новосибирске удалось потушить только ночью

Спасателям удалось полностью потушить крупный пожар на
— В 01:16 полная ликвидация, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте пожара спасатели развернули оперативный штаб. Пожарные работали по повышенному рангу. На тушение привлекли 75 человек и 23 единицы техники. Кроме того, для тушения использовали пожарный поезд.
Пожар на складах на 2-й Станционной вспыхнул вчера около 16 часов. Дым от огня было видно издалека, кроме того жители Ленинского района слышали взрывы. Из-за ЧП даже перекрыли дорогу. Мы следили за тушением в онлайн-трансляции, на место также выезжал фотограф НГС.