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Тема дняКрупный пожар на складах потушили ночью
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Крупный пожар на складах в Новосибирске удалось потушить только ночью

Спасатели работали по повышенному рангу

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Конструкции складского здания обрушились

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Спасателям удалось полностью потушить крупный пожар на 2-й Станционной только ночью 27 декабря. Складские здания загорелись вчера вечером.

— В 01:16 полная ликвидация, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте пожара спасатели развернули оперативный штаб. Пожарные работали по повышенному рангу. На тушение привлекли 75 человек и 23 единицы техники. Кроме того, для тушения использовали пожарный поезд.

Пожар на складах на 2-й Станционной вспыхнул вчера около 16 часов. Дым от огня было видно издалека, кроме того жители Ленинского района слышали взрывы. Из-за ЧП даже перекрыли дорогу. Мы следили за тушением в онлайн-трансляции, на место также выезжал фотограф НГС.

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