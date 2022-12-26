Тушили пожарными поездами: что еще происходило во время ЧП на складах в Новосибирске - 10 кадров с места

Вечером 26 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной. Из-за ЧП специалисты перекрыли движение транспорта по дороге вблизи места происшествия, ликвидировать возгорание прибыл пожарный поезд.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прибыл к складам на 2-й Станционной и сделал снимки крупного возгорания.
— Для бесперебойной подачи воды осуществлялся подвоз от ближайших гидрантов, а также проложены магистральные линии от пожарного поезда, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
Как сообщают читатели НГС, пожар произошел на складе по улице 2-я Станционная, 30 к. 18. Все, что известно о происшествии, мы собрали в онлайн-трансляции.