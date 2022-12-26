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Тема дняЧП на складах в Новосибирске - 10 кадров с места
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Тушили пожарными поездами: что еще происходило во время ЧП на складах в Новосибирске - 10 кадров с места

По данным ГУ МЧС по НСО, информация о пострадавших не поступала.

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Очевидцы сообщали о том, что слышали взрывы.

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Вечером 26 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной. Из-за ЧП специалисты перекрыли движение транспорта по дороге вблизи места происшествия, ликвидировать возгорание прибыл пожарный поезд.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прибыл к складам на 2-й Станционной и сделал снимки крупного возгорания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО, сообщение о происшествии на пульт пожарной охраны поступило в 16:58.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО, сообщение о происшествии на пульт пожарной охраны поступило в 16:58.

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Когда приехали пожарные, 2-х этажное строение на 2-й Станционной,30 находилось полностью в огне. Специалисты отмечали высокую температуру и угрозу соседним зданиям.

Когда приехали пожарные, 2-х этажное строение на 2-й Станционной,30 находилось полностью в огне. Специалисты отмечали высокую температуру и угрозу соседним зданиям.

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Конструкции складского здания обрушились

Конструкции складского здания обрушились

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Для тушения возгорания к месту ЧП прибыл пожарный поезд.

Для тушения возгорания к месту ЧП прибыл пожарный поезд.

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По информации фотокорреспондента НГС, пожарный поезд прибыл со станции «Новосибирск-Главный». Позже к складам направился поезд со станции «Инская», так как в первом закончилась вода.

По информации фотокорреспондента НГС, пожарный поезд прибыл со станции «Новосибирск-Главный». Позже к складам направился поезд со станции «Инская», так как в первом закончилась вода.

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От пожарного поезда проложили магистральные линии

От пожарного поезда проложили магистральные линии

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— Для бесперебойной подачи воды осуществлялся подвоз от ближайших гидрантов, а также проложены магистральные линии от пожарного поезда, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

На месте ЧП специалисты проводили авиамониторинг и разведку местности при помощи беспилотных авиационных систем

На месте ЧП специалисты проводили авиамониторинг и разведку местности при помощи беспилотных авиационных систем

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Ликвидация открытого горения объявлена в 19:22. Предварительная площадь пожара составила 1875 квадратных метров.

Ликвидация открытого горения объявлена в 19:22. Предварительная площадь пожара составила 1875 квадратных метров.

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На реагирование задействовали 75 человек и 23 единицы техники

На реагирование задействовали 75 человек и 23 единицы техники

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По данным пресс-службы ГУ МЧС по НСО, внутри помещений хранилась продукция для полиграфической печатной и иной продукции.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по НСО, внутри помещений хранилась продукция для полиграфической печатной и иной продукции.

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Как сообщают читатели НГС, пожар произошел на складе по улице 2-я Станционная, 30 к. 18. Все, что известно о происшествии, мы собрали в онлайн-трансляции.

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